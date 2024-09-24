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敖犬被問婚期這麼說　女友也現身

記者葉文正／台北報導

TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》找來解散15年的經典男團「Lollipop棒棒堂」成員們敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰(廖允杰）、王子 （邱勝翊）大合體。今（24）日節目舉辦媒體見面會，一出場6人齊喊當年口號：「大家好我們是Lollipop棒棒堂」，搭配熟悉的手勢，全場陷入回憶殺，威廉直呼：「熟悉又陌生的感覺。」

▲威廉(左起)、敖犬莊濠全、王子邱勝翊、阿緯、小煜楊奇煜、小杰廖允杰 睽違15年展現團體默契。（圖／TVBS提供）

▲威廉(左起)、敖犬莊濠全、王子邱勝翊、阿緯、小煜楊奇煜、小杰廖允杰 睽違15年展現團體默契。（圖／TVBS提供）

被問到酬勞，他們異口同聲說，錢當然是平分，像當年如果有人受傷，我們也都是平分，不會去計較。

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▲敖犬女友發發現身。（圖／記者葉文正攝）

▲敖犬女友發發現身。（圖／記者葉文正攝）

製作人威廉表示，「其實到昨天都很怕人無法到齊，也才知道藝人很難搞，所以我想要成為很良善的藝人，讓大家都舒舒服服的，價錢也好談，幸好電視台也給我很大空間，讓我揮灑創意。」

威廉覺得，能夠讓大家集合在一起就很不容易了，內容當然會有很多歡笑胡鬧，挑戰跟體驗，第一次當製作人，是我起這個頭，要看個人意願，團體也沒有不合，我們相愛相殺，節目也設想一年了，也有想過演唱會等活動，我都會去想有的沒的。我認為我的幽默已經到達極致了，所以要找他們才會更好笑。我會有堅持，希望節目呈現內容，不能只考量團體。」

威廉也說，希望節目可以有更多面向，把個性在裡面展現，畢竟是真正的團綜型的節目。威廉也提到兒子百香果是很貼心的寶寶，還想要生檸檬，「我單親家庭出生，我有妹妹，希望家庭更溫暖一點。」與愛妻卓君澤也準備迎接第二胎到來。

敖犬也被問到與女友發發的婚期，他則說：「我來這節目不是為了錢，本來希望今年結婚，但要錄節目了，我想應該婚期會蠻快的，現在也在弄台中的房子，所有好事都聚在一起，有在看日子登記，希望今年先去登記完畢。」女友發發今天也到現場，目前是擔任敖犬的經紀人。

阿緯則不忘置入自己餐廳，「大家好，我是點點心的阿緯，今天的記者會是屬於六個人的，結束後還要請他們去吃飯，因為我是經營不是投資，所以從第一家餐廳到現在重心都是放在餐飲業，威廉找我，對我來說不太習慣。」威廉則笑說，阿緯算是特別來賓，阿緯說我反對合宿，對自己是蠻挑戰的，現在住的很舒服，還問合宿可以自己一人睡一間嗎。

王子也透露，「過程中大家協調太久，每人都有自己的困難點，我們都克服，也許願希望每次出去都可以帶給大家新鮮好玩的內容，內容變來變去，難得多年來合體，集思廣益，要去挑戰某些沒做過的事情。」王子被點名最易遲到，他則澄清「今天我最早到。」

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棒棒堂, 王子, 威廉, 小煜, 敖犬, 廖允杰, 阿緯

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