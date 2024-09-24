吳慷仁傳進軍中國「3天前洩端倪」！　她點名1大咖：多數人都裝沒事

記者王靖淳／綜合報導

男星吳慷仁最近被爆出與中國大陸的「壹心娛樂」簽經紀約，3天前他曾透露與中國大陸的經紀公司一直有接觸，同時也表示，「順著感覺走。」消息一出，引發外界討論，不少人相當關心他的演藝動向，就連網紅陳沂也在臉書發文評論此事，同時也點名天王周杰倫，表示對方多次公開自稱自己是中國人，結果大多數的人都裝沒事。

▲吳慷仁爆出與中國大陸經紀公司簽約。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

陳沂在文中提到，有些人因為吳慷仁被爆出與中國大陸經紀公司簽約後，就表示不再支持他，這讓她質疑粉絲支持藝人的真正原因，是否只是基於愛國情操而非其專業能力或個人魅力，「所以你們以前支持他，不是因為他的演技或明星魅力，而是愛國情操嗎？」

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▲陳沂發文評論吳慷仁事件。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂進一步舉例，類似的情況在台灣樂壇也很常見，像是天王周杰倫也曾公開宣稱自己是中國人，但多數人對此並沒有太大反應。為此，她揶揄地表示，當藝人已經足夠紅，他們的國籍聲明似乎不那麼重要，大家更多的是想要分享他們的光芒，「說穿了就是那種很紅的，要說自己是哪裡人都沒關係，反正大家都搶著沾光。要紅不紅的，就要好好愛國啦！」

▲吳慷仁3天前才被問到是否和「壹心娛樂」簽經紀約。（圖／翻攝自微博／八鈅栗子）

事實上，吳慷仁3天前在透過直播與影迷連線互動時就透露，自己與中國大陸的經紀公司和團隊一直有接觸、聯繫。他表示，自己經常收到各種劇本邀約，事後也會認真閱讀並參與後續討論，「未來不曉得，我自己覺得順其自然，可以的話，就是順著一個感覺走。」悄悄鬆口未來動向。