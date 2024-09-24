57歲香港影帝林家棟「樓梯滑倒」送醫！腰部肌肉撕裂…痛到爆粗口

記者陳芊秀／綜合報導

57歲香港影帝林家棟近日在樓梯不慎滑倒，導致腰部肌肉撕裂，且當時痛到動彈不得，叫救護車送往醫院治療。而他至今仍保持單身不婚，長年習慣獨居家中，沒有請傭人，家事全由自己打理。

▲香港影帝林家棟樓梯滑倒送醫。（圖／翻攝自IG）

綜合港媒報導，林家棟表示最近成天下雨，當天剛好穿新鞋，回家時不慎在樓梯滑倒，導致腰部受傷，且痛到忍不住爆粗口。他出席電影活動透露，現在傷勢恢復8成，但是像老人家坐著時要大枕頭墊着腰部，服用醫生開的止痛藥，感覺頭暈，被問到是否想娶老婆照顧自己，他笑說：「不用想娶老婆，哈哈，沒想過這些。」他也不會請女傭，習慣自己打掃，連媽媽也不可觸碰他的東西。

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林家棟從電視劇小角色，逐漸演到電視台一線小生，後來更進軍大銀幕，憑《樹大招風》勇奪香港金像獎影帝，代表作《手捲菸》、《智齒》都是金馬獎入圍常客。而他的感情生活一直低調，曾在受訪時坦言受到雙親離異影響，對愛情被動，對婚姻恐懼，成名以來曾與女星佘詩曼、導演侯永財等人傳緋聞，更曾被問到性取向是否同性戀，都已經被否認。他中學畢業曾有一段7年戀情，感情破裂後女方突然要另嫁他人，他認為女方不該劈腿，後來女方離婚又來找他復合，他為此深受打擊，對感情非常謹慎。

▲林家棟感情生活低調，長年習慣獨居，家事全自己打理。（圖／華映提供）