ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Melody離婚1年認「躺地上痛哭1周」！揭私下崩潰一面　上億網友心疼

記者田暐瑋／綜合報導

Melody（殷悅）2006年嫁給富商吳育奇，去年結束了17年的婚姻生活，離婚原因為雙方觀念不合。近期Melody轉戰小紅書，首次帶貨直播中累積1.2億的關注度，過程中她談到面對陰暗面的處理方式，雖然總給人堅強形象，但其實曾躲在家裡地上痛哭整整7天。

外送稿用　▲Melody說人生的容錯率比想像中高很多。（圖／翻攝自小紅書／Melody）

▲Melody。（圖／翻攝自小紅書／Melody）

Melody轉戰小紅書帶貨，持續超過8個小時展現專業耐力，向來給人不輕易示弱的女強人形象，被經紀人爆料當面對生活中的挫折時，她會以樂觀的態度去面對，甚至有時只需甩甩頭髮就能重新站起來，但其實也有脆弱一面，她自爆曾經在家中躺在地上哭了整整一週，最終選擇積蓄力量，不再回顧過去的悲慘經歷，瀟灑繼續前行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Melody以成長過程中的經驗為例，表示那個年代的童話故事如Disney，經常強調王子拯救公主的情節，這無形中影響很多女性的婚姻觀，鼓勵女性要學會自我拯救，而非期待成為被拯救的「公主」。她指出，女性應該要學會當自己的女王，而不是依賴別人，「別人把你當公主，把你載回皇宮以後，他還有一個太后在裡面。」因此，她認為結婚與否應該根據自己的意願來決定，而不是被外界的期望所左右。

▲▼Melody（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）

▲Melody（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）

談到婚姻本質時，Melody表示，選擇結婚對象至關重要，但即便如此，每個人都可能會有後悔的時刻。因此，她建議女性在婚姻中不要對對方有過高期望，因為「在這個人生當中你只能期望一個人，那就是你自己」。她認為，與其尋找一個完美的愛人，不如選擇一個擁有深厚友誼的人共度人生，這樣才能在婚姻的磨合中，找到真正的幸福。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女全遭逮　老司機崩潰了

推薦閱讀

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

安以軒「神隱2年半」現身陳喬恩婚禮！低調畫面曝光　粉絲激動：終於

安以軒「神隱2年半」現身陳喬恩婚禮！低調畫面曝光　粉絲激動：終於

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Melody

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 節目停播4年！許效舜有意重啟《瘋神無雙》　認了：已和電視台洽談
  2. 吳慷仁傳進軍中國「3天前洩端倪」！　她點名1大咖：多數人都裝沒事
  3. 直擊／宋慧喬下班路天后陣仗！快閃15秒送飛吻　百人飯店苦等撲空
  4. 高爾宣11月喜迎女兒誕生　又爆喜訊：很疲勞卻很滿足
  5. 直擊／42歲宋慧喬靠臉工作　「獻給女生金句」：我不在意慢慢老去
  6. 林依晨花5天拍婚紗「床頭卻沒擺」！　親曝遠距離專屬浪漫引眾羨
  7. 棒棒堂當年不合是真的　阿緯慘爛臉　為這件事跟小煜反目
  8. 棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開
  9. 「為給記者拍美照」宋慧喬不敢吃！　突撂中文「餓死了」原因超心疼
  10. 57歲香港影帝林家棟「樓梯滑倒」送醫！腰部肌肉撕裂…痛到爆粗口

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366