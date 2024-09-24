Melody離婚1年認「躺地上痛哭1周」！揭私下崩潰一面　上億網友心疼

記者田暐瑋／綜合報導

Melody（殷悅）2006年嫁給富商吳育奇，去年結束了17年的婚姻生活，離婚原因為雙方觀念不合。近期Melody轉戰小紅書，首次帶貨直播中累積1.2億的關注度，過程中她談到面對陰暗面的處理方式，雖然總給人堅強形象，但其實曾躲在家裡地上痛哭整整7天。

▲Melody。（圖／翻攝自小紅書／Melody）

Melody轉戰小紅書帶貨，持續超過8個小時展現專業耐力，向來給人不輕易示弱的女強人形象，被經紀人爆料當面對生活中的挫折時，她會以樂觀的態度去面對，甚至有時只需甩甩頭髮就能重新站起來，但其實也有脆弱一面，她自爆曾經在家中躺在地上哭了整整一週，最終選擇積蓄力量，不再回顧過去的悲慘經歷，瀟灑繼續前行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Melody以成長過程中的經驗為例，表示那個年代的童話故事如Disney，經常強調王子拯救公主的情節，這無形中影響很多女性的婚姻觀，鼓勵女性要學會自我拯救，而非期待成為被拯救的「公主」。她指出，女性應該要學會當自己的女王，而不是依賴別人，「別人把你當公主，把你載回皇宮以後，他還有一個太后在裡面。」因此，她認為結婚與否應該根據自己的意願來決定，而不是被外界的期望所左右。

▲Melody（圖／翻攝自Instagram／melodykliu）



談到婚姻本質時，Melody表示，選擇結婚對象至關重要，但即便如此，每個人都可能會有後悔的時刻。因此，她建議女性在婚姻中不要對對方有過高期望，因為「在這個人生當中你只能期望一個人，那就是你自己」。她認為，與其尋找一個完美的愛人，不如選擇一個擁有深厚友誼的人共度人生，這樣才能在婚姻的磨合中，找到真正的幸福。

