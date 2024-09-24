才嗆完小S！本土正妹開撩Joeman「身上很香」　他認了早追蹤社群：很暈

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀請到Joeman、阿拉斯及張棋惠聊聊「超本土美女來了！輪轉台語笑翻全場！」有趣的是，小S的台語向來都不是特別好，卻試圖用台語訪問來賓搞的大家一頭霧水，其中一位本土美女「冬天」還笑說：「請問現場有翻譯嗎？」更補槍小Ｓ「從小看你節目都聽不懂你說的台語，你要進步一點欸，因為我看你都沒什麼進步！」不過話鋒一轉，小Ｓ突然用台語表示，自己社群平台上有很多粉絲，但同時也有很多酸民，聽到這裡冬天忍不住教小Ｓ「用一句台語嗆回去」學了半天卻始終沒有氣勢甚至瘋狂卡詞，最後小Ｓ抱頭崩潰，終結這回合！

▲▼小Ｓ硬講台語主持，秒被本土妹嗆。（圖／東森綜合台 提供）





而宣傳新節目《靈能的挑戰》的Joeman和阿拉斯也躲不過被冬天的「台語魅力」圈粉，現場突然上演狀況劇，冬天假裝在咖啡廳搭訕Joeman，只見她向Joeman的方向走去，一把將對方鞋帶扯掉再綁回去，笑說：「我覺得我們很速配，因為我綁鞋帶也是打一個蝴蝶，而且你好香喔！」派翠克追問「是什麼味道」冬天嬌羞表示：「是Joeman的味道！」更不忘叮囑Joeman今天一定要訊息跟她說晚安，超甜又可愛的互動逗得大家一片姨母笑，當Joeman被問到覺得冬天如何時，他笑說：「很暈，我有追蹤冬天（IG）會找機會回她限動」！

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▲Joeman被本土妹開撩搭訕..坦言「很暈」。（圖／東森綜合台 提供）



而最後一位出場的本土美女阿龜則是一出場就惹火小Ｓ，阿龜不斷強調自己看著小Ｓ主持的娛樂新聞節目長大，小Ｓ直接離席不想聽，阿龜卻執意繼續講，讓她超無奈！不僅如此，阿龜還自顧自的講起第一次參加ASOS見面會的回憶，而講完之後，小Ｓ直接請她回座位上，完全沒有要訪問對方的意思，讓現場看傻眼！