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利特台灣活動再+1！直播喜宣布「代言金門高粱」　狂摸瓶身：很美

記者張筱涵／綜合報導

韓星利特不只以Super Junior的一員在台開演唱會，更接下客家電視台綜藝節目，23日驚喜開直播表示「終於可以說了」，原來是他竟然擔任金門高粱酒的代言人了！

▲▼利特。（圖／翻攝自YouTube／트기트기 이특 LEETEUK）

▲利特代言金門高粱酒。（圖／翻攝自YouTube／트기트기 이특 LEETEUK）

利特23日晚間開直播，一開始先吃幾口壽司充飢，接著進入正題透露「在台灣做的事情越來越多了」，除了客家電視台的節目外，前陣子說的好消息就是自己擔任了金門高粱酒的代言人，並拿出一瓶高粱酒對鏡頭展示，更以韓文念出「금문고량주（金門高粱酒）」和介紹其他相關資訊。

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有趣的是，利特回想起有次直播喝了大約8杯高梁酒後，結果趴在沙發上睡著，當時觀眾不停喊著「快起來」，但他已經睡著了，後來是在經紀人呼喚下才醒來。他更謙虛表示，這次能獲得這樣的機會，也是因為Super Junior在台灣有許多人的喜愛。

利特進而表示，未來有機會將會開一次喝高粱酒的直播，或是找朋友一起享用，直播期間，他不停摸著瓶身連連稱讚很美：「我第一次看到酒瓶是紫色的，摸起來的觸感很好，瓶蓋上也寫有金門高粱酒的字。」而且直播當天是一收到可以對外公開的消息，就決定要跟粉絲講，可見備感期待的心情。

▼利特喝高粱酒醉到直播中睡著。（影片／取自YouTube／트기트기 이특 LEETEUK，如遭刪除請見諒）

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