舒華罕見耍辣！「趴地解放事業線」惹粉絲暴動：葉保守去哪了？

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團(G)I-DLE的台灣成員舒華性格直爽可愛，與在舞台上的高冷形象形成反差，讓她深受廣大粉絲喜愛，平時她相當認真經營社群帳號，23日竟罕見曬出了一系列辣照，小露事業線性感，讓許多粉絲又驚又喜，隊友Minnie也在底下留言，引發熱烈討論。

▲舒華罕見小露性感。（圖／翻攝自舒華Instagram）

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舒華23日在Instagram發文寫下「雖然不會再出現第二次的髮型，但米妮（Minnie）那天喜歡我到要瘋了」，附上一系列的美照，照片中可以看到她穿著一件緊身的牛仔連身裙，展現出她完美的身材線條，連身裙的設計十分獨特，前面較低的領口與的繫帶設計，使她看起來既時尚又充滿女性魅力，尤其其中一張趴下的照片，隱隱小露性感事業線，相較過去較為保守的風格，讓粉絲相當意外。

▲舒華曬出一系列美照引發討論。（圖／翻攝自舒華Instagram）

該篇貼文吸引Minnie回覆「蛤？！！！我嗎？！！！」，隨後再度補充「嗯…好像是。」展現成員間的閨蜜情誼，粉絲也紛紛大讚她的新突破，留言道「葉舒華太辣了」、「這個女人殺瘋了，要掉出來了啊啊啊啊」、「葉保守去哪了」、「哪來的辣妹」，其中詢問「怎麼這次沒有蝴蝶幫忙擋了」，則獲得她親自回覆「擋不住」，依然相當熱衷於與粉絲交流。