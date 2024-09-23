吳慷仁認「有接觸大陸經紀公司」！　2天前洩口風：順著感覺走

記者王靖淳／綜合報導

男星吳慷仁去年憑著電影《富都青年》拿下金馬影帝，最近被爆出與中國大陸的「壹心娛樂」簽經紀約，消息一出，引發外界討論及關注，雖然目前吳慷仁並未對此正面回應，不過他2天前透過直播與影迷連線互動時，其實就已悄悄鬆口未來動向，透露與中國大陸的經紀公司一直有接觸，同時也表示，「順著感覺走。」

▲吳慷仁的未來動向受到外界關注。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁在訪談中提到，在過去十幾年的職業生涯中，他沒有經紀人，而是以自由演員的身份參與各種影視作品，同時也進一步透露，其實有中國大陸的經紀公司和團隊與他聯繫、接觸，也經常會寄各種劇本邀約給他。對此，吳慷仁表示自己都會認真閱讀並參與後續討論，「未來不曉得，我自己覺得順其自然，可以的話，就是順著一個感覺走。」

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▲吳慷仁2天前才被問到是否和「壹心娛樂」簽經紀約。（圖／翻攝自微博／八鈅栗子）

吳慷仁坦言，希望自己能繼續專注於演技和角色的塑造，因為他認為，演員雖然在外界看來光鮮亮麗，但實際上只是整個製作團隊中的一個小齒輪，「希望只是繼續演戲，然後可以讓大家看到角色多一點，我本人少一點。我希望繼續扮演自己一個演員的身份，把戲演好，把角色做好。」

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