ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟隊長周思齊在昨（22）日引退儀式上特別提到「兄弟齊心，大家都愛短今」，此話一出，全場立刻歡呼，掀起外界不小討論，不過卻有網友留言預告，短今今年就要離開啦啦隊，為此，她今（23）日透過Threads發文做出回應，直言：「不要這麼快幫我引退。」

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

透過短今在Threads公開的留言截圖可見到，有網友表示她在今年可能會從啦啦隊畢業，這樣明年球迷們就無法再看到她的舞蹈表演。對此，短今親自出面澄清，透露她對未來的期望和計畫，並於回覆中用幽默且輕鬆的語氣表達自己對於離隊的看法，「不要這麼快幫我引退啦！應該可以再守個幾年～歹救補。」並附上一個哭泣的表情符號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼短今。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

▲短今澄清自己沒有要引退。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

事實上，短今昨（22）日才發文分享，自己在周思齊的引退儀式後的記者會上，如何被對方特別提及。她透露，周思齊在被問到會說出「兄弟齊心，我愛短今」時，表示這是比賽開始前凝聚向心力的小儀式。不只如此，當短今得知周思齊還說「如果短今退休了，請大家繼續愛她」時，更是止不住眼淚直呼：「怎麼能不愛他！」最後也謝謝偶像出現在她的青春裡，「我的青春裡伴隨了歡笑與淚水，謝謝你陪我們走過這段旅程。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

賈靜雯19歲大女兒「撐爆襯衫」超兇！梧桐妹一蹲下…黑絲美腿全看光

賈靜雯19歲大女兒「撐爆襯衫」超兇！梧桐妹一蹲下…黑絲美腿全看光

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡

未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

賈靜雯19歲大女兒「撐爆襯衫」超兇！梧桐妹一蹲下…黑絲美腿全看光

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀, 周思齊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林家謙開唱太誠實「這首歌是寫給別人的」　徐佳瑩當場傻眼了
  2. 網紅命理師簡少年遭烘爐地控「詐騙信徒」！　團隊澄清聲明曝光
  3. 《戲說》男星享壽83歲「生前唯一願望」實現　演藝工會理事長發聲
  4. 林萱瑜2年前「切除甲狀腺瘤」！　公開術後照：當了半年肉感妹子
  5. 快訊／宋慧喬俐落短髮抵台！氣場強大　民眾認出驚呼：是宋慧喬
  6. 陸劇女神被說離婚後「眼裡沒光了」　傻眼回擊：難道要帶手電筒？
  7. Twinko可青突PO點滴照！　「虛弱躺椅」曝最新病況
  8. 台灣影視實力大爆發　「30部作品」躍上2024釜山影展
  9. 美食YTR跨領域主持電視節目！　機智反應逗樂現場工作人員
  10. 王子舞台落下男兒淚！　撂「50位藝人好友」支持…特別點名曾之喬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366