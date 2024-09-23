短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟隊長周思齊在昨（22）日引退儀式上特別提到「兄弟齊心，大家都愛短今」，此話一出，全場立刻歡呼，掀起外界不小討論，不過卻有網友留言預告，短今今年就要離開啦啦隊，為此，她今（23）日透過Threads發文做出回應，直言：「不要這麼快幫我引退。」

▲短今是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

透過短今在Threads公開的留言截圖可見到，有網友表示她在今年可能會從啦啦隊畢業，這樣明年球迷們就無法再看到她的舞蹈表演。對此，短今親自出面澄清，透露她對未來的期望和計畫，並於回覆中用幽默且輕鬆的語氣表達自己對於離隊的看法，「不要這麼快幫我引退啦！應該可以再守個幾年～歹救補。」並附上一個哭泣的表情符號。

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▲短今澄清自己沒有要引退。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

事實上，短今昨（22）日才發文分享，自己在周思齊的引退儀式後的記者會上，如何被對方特別提及。她透露，周思齊在被問到會說出「兄弟齊心，我愛短今」時，表示這是比賽開始前凝聚向心力的小儀式。不只如此，當短今得知周思齊還說「如果短今退休了，請大家繼續愛她」時，更是止不住眼淚直呼：「怎麼能不愛他！」最後也謝謝偶像出現在她的青春裡，「我的青春裡伴隨了歡笑與淚水，謝謝你陪我們走過這段旅程。」