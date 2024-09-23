王威晨「堅持不讓峮峮拿匾」貼心舉動全被拍！本尊被釣出：謝謝我大隊長

記者潘慧中／綜合報導

中信兄弟「周董」周思齊22日舉行引退儀式，現場氣氛感人又不失笑聲。格外引起討論的一幕是，當隊長王威晨收下周董贈送的匾額，準備下場前，堅持不讓峮峮幫忙拿的貼心舉動，全被拍了下來。

▲▼峮峮一直想幫王威晨拿匾額。（圖／翻攝自Threads／qun_04）



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畫面中，可以看到周思齊贈送隊長王威晨一塊寫有「繼往開來，黃潮不息」的毛筆匾額。雙方接受合照後，王威晨小心翼翼用雙手接過匾額，準備離場，此時峮峮走上前試圖想幫忙拿。

▲一發現王威晨準備離場，峮峮立刻上前想幫忙。（圖／翻攝自Threads／qun_04）



峮峮數度伸出雙手想幫忙拿，但王威晨一直拿著匾額往前走，似乎是擔心匾額太重，女方會拿不動，暖心舉動全被拍了下來。峮峮事後也在Threads轉發相關影片，並附上一顆愛心圖案說：「謝謝我大隊長威晨！」

▲▼峮峮謝謝王威晨的貼心。（圖／翻攝自Threads／qun_04）



此外，峮峮也在社群網站有感而發地說，「從相遇的那一刻起，就知道總有一天要面對離別，只能默默祈禱著離別的那天能夠晚點到來」，但她欣賞周思齊總用幽默的方式傳達信念，「每一個人的存在都是無法相比擬的…期待16未完的故事。」

▲▼面對周思齊引退，峮峮有感而發。（圖／翻攝自Instagram／qun_04 ）



峮峮IG全文：

會不會 有一天 時間真的能倒退～

從相遇的那一刻起

就知道總有一天要面對離別

只能默默祈禱著離別的那天能夠晚點到來…

沒有成功的球員，只有時代的球員

在自己的時代寫下屬於自己的故事。

周董總是用幽默輕鬆的方式傳達他的信念

每一個人的存在都是無法相比擬的

想說的話太多太多…

總之，周思齊 我們都愛你 謝謝你

期待16未完的故事…待續…