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《角頭》男星示愛安心亞被打槍！　乾等一整晚「還為她噴2萬塊」

記者黃庠棻／台北報導

最新台劇《孔雀魚》今（23）日舉辦開播記者會，主演導演錢人豪、製作人林紹文、尹馨、安心亞、藍葦華、張再興、李興文、王自強、蔡明修、亮哲、夏靖庭、美麗本人、章家瑄、葉詠恆都盛裝出席，其中安心亞與張再興在劇中飾演乾哥哥、妹妹，現場真實互動讓眾人全笑翻。

▲▼公視台語台新戲「孔雀魚」開播記者會，導演錢人豪、製作人林紹文、演員尹馨、安心亞、藍葦華、張再興、李興文、王自強、蔡明修、亮哲、夏靖庭、美麗本人、章家瑄、葉詠恆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《孔雀魚》舉辦開播記者會。（圖／記者湯興漢攝）

安心亞在新戲《孔雀魚》中突破尺度演一名傳播妹，劇中有許多火辣的造型，還有用台語大罵髒話的片段，她坦言「私下有讓自己講話比較粗俗，幸好後來有再調整回來」，她在戲裡感情路不順且遭受渣男背叛，幸好有「乾哥哥」張再興在旁陪伴。兩人在採訪時火花不斷，坦言因為默契不錯，所以沒有太多NG或是笑場。

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▲▼公視台語台新戲「孔雀魚」開播記者會，導演錢人豪、製作人林紹文、演員尹馨、安心亞、藍葦華、張再興、李興文、王自強、蔡明修、亮哲、夏靖庭、美麗本人、章家瑄、葉詠恆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲安心亞在《孔雀魚》中飾演傳播妹。（圖／記者湯興漢攝）

張再興在採訪期間不斷對安心亞「示愛」，透露自己在殺青當天很早就結束拍攝，但為了安心亞特地等到晚上對方殺青，就為了拍一張合照，加上他好在拍另一部戲，導致最後無法參加殺青宴，被導演要求捐2萬塊出來，讓他忍不住開玩笑說「因為安心亞，我噴掉2萬元」，笑翻眾人。

▲▼公視台語台新戲「孔雀魚」開播記者會，導演錢人豪、製作人林紹文、演員尹馨、安心亞、藍葦華、張再興、李興文、王自強、蔡明修、亮哲、夏靖庭、美麗本人、章家瑄、葉詠恆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲張再興（左）在訪問中不斷對安心亞示愛。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，張再興更透露自己很想要跟安心亞在《孔雀魚》組CP，坦言有一場對方為了渣男哭泣的戲碼，看到女生在哭難免會想要靠近擁抱安慰，但一直被導演喊卡，要求他「不要太過頭」，讓他委屈直呼「拍一拍總會多出許多『愛』的感覺」，想組CP的念頭也被導演以「畫面不好看」一口回絕。

▲▼公視台語台新戲「孔雀魚」開播記者會，導演錢人豪、製作人林紹文、演員尹馨、安心亞、藍葦華、張再興、李興文、王自強、蔡明修、亮哲、夏靖庭、美麗本人、章家瑄、葉詠恆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲張再興在訪問中不斷對安心亞示愛。（圖／記者湯興漢攝）

此外，張再興近日在電影《角頭－大橋頭》表現亮眼，也跟著劇組到處掃街，片中他的大哥是王識賢所主演的「仁哥」，這一次在《孔雀魚》中同樣飾演幫派成員，跟的大哥卻換成了夏靖庭，被問及怎麼可以跳槽，他不改幽默個性，回應「不是嘛，人在江湖身不由己」，反應相當逗趣。

▲▼公視台語台新戲「孔雀魚」開播記者會，導演錢人豪、製作人林紹文、演員尹馨、安心亞、藍葦華、張再興、李興文、王自強、蔡明修、亮哲、夏靖庭、美麗本人、章家瑄、葉詠恆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲張再興新戲又演幫派成員。（圖／記者湯興漢攝）

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孔雀魚, 錢人豪, 尹馨, 安心亞, 藍葦華, 張再興, 李興文

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