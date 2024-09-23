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巨石強森聯手克里斯伊凡「救聖誕老人」　《紅色一號》卡司超狂！

記者黃庠棻／台北報導

由巨石強森領銜主演的《紅色一號》是年底必看的動作喜劇大片，將為聖誕佳節帶來嶄新的歡樂和趣味故事。本片由導演傑克卡斯丹執導，導演傑先前曾與巨石強森在《野蠻遊戲》系列中合作。本片除了巨石強森之外，還有男神克里斯伊凡，未上映就已引起大批影迷熱議。

▲《紅色一號》。（圖／華納兄弟提供）

▲《紅色一號》由巨石強森主演。（圖／華納兄弟提供）

《紅色一號》劇情描述在代號為「紅色一號」的聖誕老人被綁架後，北極特區維安特勤主管（巨石強森飾）不得不與全球頂尖賞金獵人（克里斯伊凡飾）聯手，踏上一場足跡遍布全球，又動作戲滿滿的營救任務，好挽救聖誕節。

▲《紅色一號》。（圖／華納兄弟提供）

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▲巨石強森與克里斯伊凡在《紅色一號》合作。（圖／華納兄弟提供）

不僅如此，《紅色一號》其他演員還包括《霹靂嬌娃》系列的劉玉玲、《龍捲風暴》琪兒蘭席普卡、《十二生笑》寶妮杭特、《冰與火之歌：權力遊戲》克里斯多夫黑維爾、《曼達洛人》韋斯利坎摩爾、尼克克羅爾，和奧斯卡獎得主J.K.西蒙斯。

▲《紅色一號》。（圖／華納兄弟提供）

▲《紅色一號》卡司超狂。（圖／華納兄弟提供）

除了超狂卡斯之外，《紅色一號》由導演傑克卡斯丹所執導，劇本由《玩命關頭》系列的克里斯摩根編寫；原創故事則由《野蠻遊戲》、《玩命關頭》海雲加西亞所撰寫。該片由海雲加西亞、巨石強森、丹妮賈西亞、克里斯摩根、傑克卡斯丹，以及馬勁騰擔任製片。監製則是由貝瑞瓦德曼和安絲莉戴維斯出任。

▲《紅色一號》。（圖／華納兄弟提供）

▲《紅色一號》。（圖／華納兄弟提供）

《紅色一號》由亞馬遜米高梅影業推出，七塊錢製片公司、克里斯摩根製片公司、偵探社製片公司聯合製作，導演傑克卡斯丹作品，並由華納兄弟影業負責全球發行，將於11月7日（週四）在台灣上映。

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