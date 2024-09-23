記者張筱涵／綜合報導

韓星盧弘喆近日搭機前往義大利時，還在整理座位時就被一名阿姨詢問「您是藝人吧」，接著被要求換座位，這段畫面引起熱烈討論，最後由於批評聲浪不斷，盧弘喆決定刪除相關片段並重新上傳經過剪輯的影片。

▲盧弘喆。（圖／翻攝自Instagram／rohongchul）



盧弘喆9月20日發布了一段題為「世界三大運動！F1 VIP邀請的傳奇人生盧弘喆」的影片，記錄了他前往義大利米蘭觀看F1賽事的過程。影片中，他提到班機延誤後終於登上飛機，還在整理座位期間，一位女士突然上前詢問他是否為名人，隨後提出希望能與她的丈夫換座的要求，他毫不猶豫地回應：「要換嗎？當然可以，沒問題。」

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這件事情引發網友廣泛討論，「應該要問空服員吧」、「根本是故意找藝人換，不換就想公審」、「開口第一句竟然是『您是藝人吧』，這句就帶有情勒意味了」、「厚臉皮的人真多」、「盧弘喆人真的很好」。由於影片中的這段內容引發了針對該女性的批評，盧弘喆最終選擇將該片段刪除並重新上傳編輯版影片。

▼盧弘喆和女子換位置片段。（影片／取自X／sugujj，如遭刪除請見諒）

