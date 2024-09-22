189cm男神當演唱會嘉賓遭出征！張碧晨罕見動怒罵粉絲：有完沒完

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸人氣歌手張碧晨近日再天津舉辦的2024巡演引發了一些粉絲間的爭議。這次演唱會中，張碧晨邀請了樂團「摩登兄弟」的主唱，同時也是人氣演員的劉宇寧作為特別嘉賓，這一決定卻意外地引發了部分張碧晨粉絲的不滿。張碧晨不滿粉絲在微博上吵架，特地為此發文呼籲「管好自己」，罕見公開動怒，引發熱烈討論。

▲劉宇寧擔任張碧晨演唱會嘉賓，卻引起部分粉絲不滿。（圖／翻攝自劉宇寧、張碧晨工作室微博）

張碧晨於演唱會結束後，無奈發文道「我請朋友來演唱會，這是大家之間的情意，本來就是開心的地方，為什麼總有個別人在挑事？一次兩次，有完沒完？」認為交流音樂是快樂的，喜歡人也是快樂的事，不懂粉絲為何要為了她踩別人「這麼喜歡吵架是嗎？是誰給你們幾個人勇氣去踩別人的？管好自己不行嗎？」最後也表示希望粉絲看完演唱會都能開心「希望下次別再讓我用這個畫風說話了」。

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▲張碧晨動怒發文。（圖／翻攝自微博）

劉宇寧擁有189公分的高挑身材與亮眼外貌，近年來不僅在音樂界活躍，更涉足演戲，參與了多部熱門電視劇。這次作為演唱會的嘉賓，本應是一個新鮮體驗，卻意外地引發了一些粉絲間的爭執。相關爭議登上熱搜後，許多網友也看不過去，認為兩人組合相當新鮮，演唱會應該是每個人都要享受的場合，而非拿來爭吵。