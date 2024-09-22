300萬鋼琴女神被抓有肚腩！　回擊曬「緊身開高衩」辣照S曲線全看光

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞女星李元玲因高超琴藝以及火辣的魔鬼身材在網路上爆紅，被網友封為「鋼琴女神」，她不時會在社群和粉絲分享近況，在Instagram上擁有足足312萬粉絲，人氣相當火爆。近日她曬出日常美照，沒想到竟有酸民指出她有肚腩，讓相當認真管理身材的她頗無奈，直接發一組腹肌照回擊。

▲李元玲受封為「鋼琴女神」。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

李元玲向來面對惡評都是選擇正面回擊，最近她發文寫下「腹肌被嘲是肚腩，那有這個肚腩也不錯呀」，還附上一系列展示窈窕身材和健康腹肌的照片，反擊酸民的言論。照片中可以看到，她穿著一件緊身的深藍色連身裙，身形曼妙，充分展示了她健康和維持良好的身材，隱約可以看到腹肌的形狀，且裙子開高衩，也露出了線條好看的大腿。

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▲李元玲腹肌被說成是肚腩，正面回擊。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

網友紛紛替李元玲打抱不平，留言表示「超美的，哪有肚腩？這一看就知道是肌肉線條」、「酸民的臉被打的很腫」、「哪位這麼有眼不識泰山」、「沒錯，就算是（肚腩）也很不錯」、「誰說的，沒眼光」、「太完美惹」。

2021年時，李元玲曾正式宣告要「封奶」，減少露出傲人上圍的次數，整體風格轉向更健康、清純的方向，意外地收穫更多粉絲的支持，從200多萬追蹤人數，穩定成長至目前已突破300萬。