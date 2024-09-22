YTR金針菇來台10年了！　「沒想過待這麼久」曝真實心聲

記者王靖淳／綜合報導

來自韓國的人氣YouTuber「金針菇」，以親民形象圈粉不少人，平時常透過拍片來介紹台韓美食及景點，來台發展10年的她，今（22）日也有感而發地在臉書發文寫下心聲，坦言沒想過自己會待這麼久，同時也向觀眾表達感謝，才讓她過得這麼幸福且快樂。

▲金針菇來自韓國。（圖／翻攝自Facebook／韓勾ㄟ金針菇）

金針菇即將迎來她在台灣生活的第10個年頭，她在文中回顧這些年的生活經歷，並以幽默的語氣提醒粉絲，雖然她已經融入台灣的生活，但她依然保留著韓國人的身份，「啊哈哈哈還記得我是韓國人吧？」金針菇分享她對這10年間經歷的深刻思考，表示這段時間過得非常快，其中有部分是她在學業上投入不少時間及精力。

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▲金針菇透露已來台10年。（圖／翻攝自Facebook／韓勾ㄟ金針菇）

金針菇坦言，從未想過自己會在台灣停留如此長的時間，就連她的母親也曾經表示驚訝於她能夠完成學業。她對自己在台灣遇到的每位朋友和支持她的觀眾表達深深的感激，認為是這些人才讓她的生活充滿幸福與快樂。最後，金針菇也提到，面對台灣最近連日的雨天，她希望天氣能夠趕快放晴，好讓她能做些特別的事情來紀念這重要的里程碑。