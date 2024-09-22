瑀熙卸貨倒數「入院待產」！　曬超圓孕肚甜喊：想趕快見到

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙今年6月公開懷孕的喜訊，同時也透露肚子裡的寶寶是男孩，倒數生產的她，平時仍會透過社群與粉絲分享近況，今（22）日也透過IG限動PO出渾圓孕肚正面照，表示自己已正式入院待產，同時也興奮表示：「想趕快見到他。」

▲瑀熙6月公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙分享，自己目前已在醫院待產，同時也表示感受到腹中兒子的頻繁活動，似乎這小小的生命已經意識到自己即將來到這個世界。瑀熙對即將到來的新手媽生活表達期待與依依不捨，「有點捨不得他離開肚子，又有點想趕快見到他。」坦言這段時間的親密無間讓她深感特別，因此感到不捨，但又迫不及待想見到寶寶的面容。

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▲瑀熙宣布入院待產。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

此外，瑀熙透露，隨著懷孕後期的臨近，她的肚皮因為胎兒的成長而被拉伸至極限，出現了難以避免的妊娠紋。她在文中表達對這個變化的直白感受，「肚子最後還是長了妊娠紋，真的撐得太大了。」事實上，瑀熙日前才在IG上傳一段影片透露目前的體態，不僅體重胖了20多公斤高達65，看不到大腿縫，而且腳還嚴重水腫，讓她無奈直呼：「產後要減肥，現在太胖了。」