阿里山取景！《在光裏的人》5看點　翁家明急診室「學傷口縫合」

記者黃庠棻／台北報導

大愛新戲《在光裏的人》是一齣暖心醫療輕喜劇，全劇20集在阿里山半山腰的嘉義大埔鄉拍攝完成，讓拍攝「高度」大大增加。大埔曾是缺乏醫院、診所甚至藥局的「無醫鄉」，上下山車程往返就要四小時，唯一聯外道路臺三線成了大埔鄉民的生命線。

▲《在光裏的人》即將播出。（圖／大愛電視提供）

「大埔醫療站」進駐後，究竟是醫生醫治有形的病痛，還是鄉民救贖醫護們無形的心靈禁錮。為了完整詮釋「大埔醫療站」的專業，開拍前，王傳一跟他所飾演的中醫師「葉明憲」本人一對一教學，翁家明也到醫院跟急診室醫師一針一線練習傷口縫合。近日大愛也公開《在光裏的人》五大看點，讓觀眾在播出之前，能夠先了解劇情。

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1. 燙手「山」芋無醫鄉，苦中作樂輕喜劇

大埔鄉下山看診需要耗費一整天的時間，山上有重度腦性麻痺以及小腦萎縮刻苦向上的女孩、照顧中風媽媽以及洗腎姊姊的單親媽媽、返鄉看顧病重父親的消防隊員、厭世獨居的老榮民、還有職業災害身穿鐵衣的筍農，人生無常苦難偏多，大埔鄉就像是社會的縮影。導演林宏杰以擅長的鏡頭，表現出戲劇節奏，嚴謹情節結構，生動的勾勒出真實故事，讓觀眾在輕鬆愉快的氛圍中捧腹大笑，在市井小民安貧樂道的曲折人生中落淚。

2. 世外桃源，好山好水好「有療」，王傳一、翁家明重啟人生

王傳一飾演中醫師「葉明憲」，《在光裏的人》表演方式跳脫過去校園劇跟偶像劇的激情，低沉磁性的嗓音，還加上氣音的溫柔。王傳一說自己「是外型是比較酷酷的人」，因此想賦予角色更多溫暖，透露「在表情的柔和度上，會多花點時間鑽研琢磨，尤其現在年逾不惑，可以給人家看到不同面向的王傳一」。

▲《在光裏的人》翁家明、王傳一皆飾演醫生。（圖／大愛電視提供）

翁家明飾演西醫師「林繁幸」，離開前醫院的同儕競爭來到不伎不求的大埔，從婦產專科變成內、外科、急診等十項全能的醫師。翁家明說要詮釋的境界是「不僅僅這位醫生，只是幫他們去除病痛的醫生，而是陪他們走過人生，酸甜苦辣、喜怒哀樂的一個老朋友」。

3. 護理師雙姝：臧芮萱大埔最佳公關，張晏塵最受歡迎糾察隊

臧芮萱飾演護理師「蔡淑蘭」，大埔居民的親切與熱情，讓淑蘭想要回報更多。臧芮萱說在拍戲中感受到「很難得在醫病關係可以建立這種很親密的情感」。張晏塵飾演另一位護理師「林佩瑤」，高挑亮麗，下班後載淑蘭騎著摩托車看到路邊樹下有老人家抽菸喝酒，會大聲斥責；也會拜訪獨居長者，關心用藥及生活，張晏塵說在大埔，所有一切節奏都慢下來了「大家好像有一種，怎麼樣都很好，沒有太多好計較的」。

▲《在光裏的人》張晏塵（左）、臧芮萱。（圖／大愛電視提供）

4. 柯淑勤、杜蕾「就是這個光」，「真戲真作」不可思議的力量

柯淑勤已經是媽媽專業戶，《在光裏的人》詮釋「林鳳為」的角色，四處打零工，還有一個腦性麻痺的女兒，大家可能以為又是演出她擅長的苦情角色，但是柯淑勤認為「我覺得是不一樣，不用太演，只要扮起來，然後想到她的故事，就會感同身受」。

▲柯淑勤（左）在《在光裏的人》跟親女兒杜蕾合作。（圖／大愛電視提供）

柯淑勤演出後，有感而發地表示並不是一定要偉大發光讓人看到，直呼「只要好好過自己的日子，懂得知足，懂得簡單，你就是光」。而她的親生女兒杜蕾飾演「陳吟淑」，罹患重度腦性麻痺以及小腦萎縮。母女「真戲真作」首次合作，戲裡戲外都是母女，杜蕾說「我並沒有因為這個難關，或者是很困難，而去說算了那我不要做」，杜蕾挖掘自己的經歷與感受，想辦法真的變成另外一個角色去思考。

5. 霍正奇、黃采儀、錦雯、游小白、李國強、蔡天嘉，甘草人物調和出「光的味道」

霍正奇飾演的是一位成功的「大男人」，生意大、人面大、嗓門大，脾氣也大的霸氣村長「翁左樹」，黃采儀飾演他的太太「陳勵譁」，兩個人在劇中的共同點就是一直為別人付出，角色定位「『志工』是她離開職場後最歡喜的一份工作」。

▲《在光裏的人》霍正奇跟黃采儀飾演夫妻。（圖／大愛電視提供）

錦雯飾演「趙梅色」膽大豪爽、口無遮攔，在辛辣又似開玩笑的話語中，有鹹鹹的眼淚。游小白飾演「王大榮」，很會聊天，也很會逗人開心，與沉默寡言的林繁幸醫師成為忘年之交。李國強飾演「大枝」，蔡天嘉飾演「阿慶」，在高齡化的大埔，兩個「光的少年」，一個下山追夢，一個扎根家鄉，兩個從小一起在大埔鄉長大的少年，命運就此大不同。

▲《在光裏的人》有許多鮮明的角色。（圖／大愛電視提供）

《在光裏的人》描述被世人所遺忘的無醫鄉，沒有西藥房，沒有醫療所，就連菜市場都沒有，僅靠一台賣藥小貨車將就，中醫菜鳥葉明憲（王傳一飾）醫師每週三開車前往大埔看診，不擅長人際交際的林繁幸（翁家明飾）醫師，則毛遂自薦去大埔24小時待命。

一個帶著「還債」的心情，一個想逃離紅塵，兩個社會地位崇高的醫生，遇上身處偏鄉不便、以世俗標準來看，甚至是活得卑微平凡的居民，原以為是帶著醫學專業去解決村民在醫療沙漠裡的生存難題，沒想到卻在居民樸實無華的生活態度中，找到面對人生的勇氣。