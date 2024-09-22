王力宏陪吃潘瑋柏！中間夾「超兇妹子」　她認：大家都餓了

▲潘瑋柏（左起）、黃瑋昕、王力宏、陳立農一起合照吃東西。（翻攝潘瑋柏IG）

圖文／鏡週刊

王力宏、潘瑋柏近日在中國貴陽某拼盤演唱會開唱，潘瑋柏今（22日）貼出吃飯合照，他和王力宏中間坐著一名身材姣好的白衣女子，讓網友們看了紛紛問她是誰？有人指「王力宏新女友」，而該名女子身份也曝光。

潘瑋柏今在IG貼出一張4人合照，可見他與白衣女、王力宏、陳立農坐在沙發上，前方桌子上擺滿炸物、炒麵等。潘瑋柏說：「英雄聯盟 食物都是我吃的。」

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許多網友看了留言「女生風采蓋掉一切了，她是誰啊」「力宏旁邊是？」「那個女的是？」還有人虧潘瑋柏「食物都給你吃，他們只拍照」「敢做敢當，我欣賞你！」「沒事，下顎線還在」。而幾名網友指，白衣女子身份是王力宏女友。

▲黄瑋昕在微博發文表示，那天大家都餓了。（翻攝Haezee黄瑋昕微博）

事實上，該名白衣女是32歲馬來西亞創作歌手黄瑋昕，2022年曾入圍第33屆金曲獎最佳新人獎。本月20日，她與潘瑋柏、王力宏、陳立農在貴州參加「宜刻音雄聯盟超級演唱會」，今也在微博貼出同一張照片，發文坦言：「那天大家都餓了。」



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