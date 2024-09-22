台八女神苦等失蹤尪28年！　老公「失憶另娶妻」她雨中跪地大哭

記者黃庠棻／台北報導

台八女神廖苡喬在三立八點台劇《願望》中愛上進輝（陳冠霖飾）後，生下長子陳子維（楚翔飾），沒想到進輝失去音訊，卻發現自己已懷上遺腹女陳曉春（林萱瑜飾演），只能勇敢撐起了這個家。後發現進輝竟然還活著，原以為重逢可以一家團圓，卻發現曾失憶的的進輝已另娶妻。

▲廖苡喬在《願望》中跟陳冠霖結婚。（圖／三立電視提供）

劇中因思念使廖苡喬常常吃足苦頭，不論是在雨中跪地崩潰大哭，又或是遭兒女不諒解，都讓她在苦不堪言，精湛的演技也讓網友直呼「太揪心！」廖苡喬笑說自己真的好像苦守寒窯的王寶釧，但碧玉這角色更可憐，王寶釧等夫18年，碧玉卻等了整整28年。

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▲廖苡喬在《願望》中相當苦情。（圖／三立電視提供）

廖苡喬表示碧玉這角色是她演過最癡情、等男人最久的一次，笑說如果還有下次希望再超越這紀錄，有觀眾笑說碧玉就像王寶釧，苦守寒窯18年，就為了等待薛平貴的歸來，但沒想到他卻在異邦娶了西涼公主，廖苡喬覺得碧玉跟進輝滿像韓劇《異能》裡的李美賢和金斗植那樣，兩人有一段生死與共的救命之恩，再加上每天忙著養小孩、討生活，也沒遇見比進輝更好的對象，才一等就是28年。

▲廖苡喬在《願望》中相當苦情。（圖／三立電視提供）

而廖苡喬周圍就有些長輩，她們的故事很像碧玉，所以在拍前她就去參考這些長輩的經歷，透露「她們是丈夫去世了，然後自己就一個人獨立撫養小孩，忙著生活又要忙著照顧小孩，所以真的其實沒有太多的精神心力可以去找另一半。」

田調之後，廖苡喬笑說自己現在也還年輕，如果要她守28年是守不住的，直呼「我只能在戲裡體會」。而廖苡喬的戀愛觀覺得自己不是會黏男人的女性，不用天天待在一起，認為心沒有距離比較重要，所以可以接受遠距離戀愛「以現在來講真的完全不是問題，現在太方便了，就算在地球另外一端，網路就可以視訊通話。」

▲廖苡喬在《願望》中相當苦情。（圖／三立電視提供）

而這次拍攝哭戲對廖苡喬是一大考驗，也擄獲不少觀眾的同情票，她好奇到底她和陳冠霖會怎樣發展，而現在每天光哭都來不及了，要背台詞又要哭實在是一大考驗，偏偏廖苡喬自己又是不愛哭的人，直呼「揣摩哭戲時的台詞很重要，需要一句打動自己的punch line，不只是自己的台詞，有時候都可能是對手的台詞，如果沒有就麻煩了。」

所以，廖苡喬相當感謝觀眾對自己哭戲表演的肯定，也感謝對手情緒給的很到位，才能一起成就好戲，但最近哭戲太多，她很怕快要沒招了，希望編劇可以讓她減少一點哭戲，再好好研究一下不同的揣摩方式，讓碧玉有不同的演出，更希望溫柔又堅毅的碧玉可以不再哭泣，獲得幸福。

而這次和陳冠霖對戲，廖苡喬笑說她覺得對方很俏皮，不過進輝目前角色是青木洋介，很日式，覺得陳冠霖變得更帥了，很洋派，開玩笑說「他的角色就是我本身的菜！最重要是開朗型，這樣生活會比較有樂趣。」