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邰智源合體曾博恩當評審！　大專盃脫口秀「冠亞軍皆是台大學霸」

記者黃庠棻／台北報導

在邰智源與曾博恩擔任評審共同見證下，第一屆大專盃脫口秀大賽冠軍順利產生。由新北市文化局與全民大劇團合作舉辦的第一屆「初生之犢不畏唬」大專院校脫口秀爭霸賽，於21日圓滿落幕，經過海選及五輪激烈的賽事，最終產生冠軍。

▲「初生之犢不畏唬」總決賽。（圖／全民大劇團提供）

▲「初生之犢不畏唬」總決賽冠軍出爐。（圖／全民大劇團提供）

本次大賽是國內首度針對大專院校學生舉辦的脫口秀競賽，決賽主題為「眷村」，旨在配合新北市眷文節，藉由年輕人的創意，讓眷村文化得以創新展現。比賽邀請了木星、派翠克、陳大天、黃逸豪、龍龍及謝念祖等擔任評審，而在總決賽中，更邀請了喜劇演員曾博恩與知名主持人邰智源親臨評審，為整場賽事增添亮點。

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▲「初生之犢不畏唬」總決賽。（圖／全民大劇團提供）

▲「初生之犢不畏唬」總決賽冠軍出爐。（圖／全民大劇團提供）

最終，冠軍由台灣大學材料科學與工程學研究所的岩子暄奪得；亞軍則為台灣大學機械工程研究所的覃楷文；季軍由醒吾科技大學表演藝術系的林昇威獲得。

▲「初生之犢不畏唬」總決賽。（圖／全民大劇團提供）

▲「初生之犢不畏唬」冠軍由台灣大學材料科學與工程學研究所的岩子暄奪得。（圖／全民大劇團提供）

賽後，曾博恩表示「八位決賽者風格各異，作為初學者能展現這樣的水準非常不容易。特別欣賞來自馬來西亞的僑生林昇威，因為以『眷村』為主題對僑生而言挑戰極大，但是從作品中，可以看見他下了很大的功夫，並且找出一個新的風格。」

▲「初生之犢不畏唬」總決賽。（圖／全民大劇團提供）

▲「初生之犢不畏唬」總決賽邀請邰智源、曾博恩當評審。（圖／全民大劇團提供）

龍龍也表示，看見這麼多優秀學生崛起，在評審的過程中，有時候會被學生的創意感動。若有機會，願意下一屆再回來擔任評審。知名主持人邰智源則給予新人的建議「演藝圈的挑戰不小，十八般武藝都需精通，但還是要挑選自己擅長的項目發展。」他對新一代喜劇人多樣化的表現感到欣慰，認為這對喜劇界是件好事。

全民大劇團團長謝念祖提到，選秀比賽最有趣的地方在於見證選手的成長。目前這五輪賽事的影片正在後製，未來大家將有機會一同見證這些選手的成長歷程。本屆八位選手將於9月28日的新北市眷文節開幕活動中，在空軍三重一村表演此次賽事的精彩內容。

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