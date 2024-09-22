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持修上陸綜遭嗆失望退追！　霸氣PO長文「不尊重別人的人最大聲」

記者陳芊秀／綜合報導

歌手持修首度參加大陸音樂綜藝《下一戰歌手》，該節目與《歌手2024》都是採取直播不修音方式播出，這次登台演唱〈血肉〉，之前被大陸歌手汪蘇瀧在《歌手》翻唱引發高度關注。而他昨日（21）罕見發長文，回應外界憂心與批評留言。

▲▼持修首度上大陸音樂綜藝《下一戰歌手》。（圖／翻攝自微博）

▲持修首度上大陸音樂綜藝《下一戰歌手》。（圖／翻攝自微博）

過去一年持修在社群媒體上較少發言，主要原因是將重心放在生活上，並強調「自己在幹嘛只有自己知道」，因此不覺得需要向任何人報告當下的狀態。但是這次他看到很多人的擔心，甚至吵起來，為此發文。

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持修進一步說明，雖然過去從未想過參加需要社交或競技的音樂節目，但經過與家人和團隊的深入討論和準備，最終做出了這個決定。他也理解參加這樣的節目可能會引來質疑，對此坦言：「我還是想把握這次的機會。」針對部分網友的不理解，他直言這是自己與身邊人共同討論的結果，也說道：「你當然不會理解，因為你不在我們的群組裡面，就跟我不知道你是誰？你在做什麼工作？你要跟誰談戀愛一樣。」

▲▼持修首度上大陸音樂綜藝《下一戰歌手》。（圖／翻攝自微博）

▲持修表示接下音樂陸綜是與家人、工作人員討論的結果。（圖／翻攝自微博）

針對網路上的言論，持修也表達了自己的看法。他認為，用根本不是當事人的角度，去發表非常偏頗的言論，甚至引發爭議，是很不負責任的行為。他不禁反問：「為什麼總是那些不負責任、不尊重別人的人最大聲？急著貼標籤在別人身上？自己看不順眼也要拉著別人一起看不順眼？」他認為自己的社群平台是「酷的地方」，只想和能夠互相理解的人做朋友，因此會開始刪除感到不舒服的留言，並封鎖那些不尊重他人、不負責任的人。

最後，持修重申「這個年代有些爭議常常都能獲得流量，但我只是一個喜歡音樂喜歡表演的人，所以只想有一個快樂療癒的版面」。他霸氣喊話「要嘛互相支持，主打一個陪伴，要嘛掰掰，不用特別跟我說你很失望你要退追了，直接先封鎖你，我也對你感到失望」。他感謝大部分人的支持，並透露自己目前正在努力製作專輯，適應節目的生態，為自己和身邊的人而充實生活。

▲▼持修首度上大陸音樂綜藝《下一戰歌手》。（圖／翻攝自微博）

▲持修發文回應負面評論。（圖／翻攝自微博）

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