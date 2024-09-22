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莊凱勛《妮波自由式》造型破尺度！　挑戰「變裝Mama」媲美妮妃雅

記者黃庠棻／台北報導

影集《妮波自由式》從「超有事」國際海報曝光後，就引發熱烈討論，尤其莊凱勛飾演的Mama在戲中突破以往的驚喜造型，搭配形色各異的主角群，激起觀眾腦洞大開各種想像與期待，直呼「從天橋上的魔術師變身時尚潮流皇后，也是一種黑魔法？」「這個妝跟台灣之光妮妃雅有得比耶」。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲莊凱勛（中）在《妮波自由式》造型相當前衛。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》以新世代女性代表林思宇（宇宙）飾演的女主角Pony領銜，而《妮波自由式》也是Pony在劇中主持的Podcast節目名稱，討論現代多元關係與各種性事，劇中的每一集都是她的Podcast節目，帶出她與各樣瘋狂好友一起喝到茫、愛到頂的感情冒險。

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張書豪飾演的小志，是Pony的閨蜜兼後盾；陸夏飾演一個喜歡女生的娛樂線記者阿軒，沒事就愛和Pony鬥嘴較勁。三個在AS酒吧成為至交的死黨，流連於五光十色的台北夜生活，勇於探索愛情的樣貌。從超有事前導預告中就能看出各種令人臉紅心跳的「動作戲」，也有知心好友們鬥嘴賭氣的噴飯笑料。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》由林思宇、張書豪、陸夏主演。（圖／紅杉娛樂提供）

根據Real Research Media數據分析顯示，43.1%的受訪者認為Situationship反映了當代Z世代年輕人務實的戀愛態度；另有30.34%的受訪者表示，比起傳統的長期承諾關係，年輕人更偏好短期且靈活的Situationship。

《妮波自由式》的故事主舞台在台北這個開放多元包容的城市，隨著Z世代交友愛情觀的轉變，性與愛的解讀方式也變得更加多元，不再拘泥於傳統框架。原本性格保守的林思宇為了揣摩Pony這個角色，做足功課，從各種熱門酒吧到主題各異的約會「運動」聖地全不放過，更自嘲為了這部戲，簡直增加了一甲子的「實戰經驗」。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》公開前導海報。（圖／紅杉娛樂提供）

而張書豪飾演的閨蜜小志與陸夏飾演的阿軒，是Pony在感情路上跌跌撞撞的依靠，透過彼此沒有極限的嘴賤與吐槽，以Pony獵奇與荒誕的感情史引發女性觀眾共鳴。這些多元的角色共同構成了一幅在尋找愛情與自我認同的人物群像，展現時下年輕人的心聲與面對感情課題的真實寫照。

《妮波自由式》由紅杉娛樂製作出品，未播出旋即吸引海外平台如日本Rakuten TV、韓國Heavenly爭相搶購獨家播出權，在台灣更是史無前例創下三大影音串流平台，包含Hami Video、MyVideo、friDay影音聯合首播，再次證明台劇以創意與內容力擄獲全球目光，GagaOOLala也會加入全球發行的行列。《妮波自由式》第一季共10集，每集約30分鐘，預計於今年底前嗆辣上線，敬請密切留意官方平台正式定檔消息。

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