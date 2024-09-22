「波波姐」證實3歲兒子診斷患自閉症！　曝真實心聲：不覺得辛苦

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星莊韻澄（舊名：莊端兒）現年42歲，是香港性感女模，被外界封為「波波姐」，2020年與圈外男友呂成忠閃婚育有1子，7月突軒必離婚，與丈夫呂成忠的手續正在進行中。兩人自今年7月底宣布分手後，不斷隔空交戰。莊韻澄指控呂成忠長期性騷擾她，並且依賴她的收入過活，與此同時，呂成忠則一邊數落妻子，一邊試圖復合。

▲莊韻澄數月前宣布離婚。（圖／翻攝自莊韻澄Instagram）

最令人心疼的是夾在兩人中間的三歲兒子「波子」，根據港媒報導，近日孩子被診斷出患有自閉症障礙（ASD）。莊韻澄日前出席MOP美人魚館的啟動活動時，親自證實了此消息，她表示，兒子在一歲時，醫師就懷疑他有感覺統合的問題，經常坐不住，且有衝動行為。經過專業的感覺統合訓練後，莊韻澄注意到兒子的情緒穩定性和接受新事物的能力都有顯著改善。

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▲莊韻澄兒子患有自閉症。（圖／翻攝自莊韻澄Instagram）

此外，莊韻澄還分享了作為母親應對這一挑戰的經驗，並希望能透過自己的經歷，幫助更多有相似問題的家庭找到支持。她表示，照顧孩子和工作是她減壓的最佳方法，從來不覺得辛苦，儘管面對困難重重的未來，她仍會積極面對。此外，她透露與呂成忠的離婚手續將於10月中旬進入司法程序，目前雙方正在進行調解，希望能順利解決。