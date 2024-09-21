麋先生等12年終於攻蛋　「兩大嘉賓一現身」全場暴動了！

記者蔡琛儀／台北報導

成軍12年，金曲樂團麋先生今（21日）晚終於在台北小巨蛋開唱，而今晚麋先生邀請到的嘉賓，是同門的宇宙人、告五人，三團在台上齊尬〈麋途〉，讓台下萬人驚喜不已，爆出熱烈尖叫聲。

▲▼ 麋先生驚喜邀請同門的告五人、宇宙人擔任嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

宇宙人主唱小玉開玩笑逗觀眾：「是不是有點小聲？是因為我戴耳機嗎？」聖皓也說：「我們原本預期很大聲的，夠不夠驚喜啊？還能再大聲嗎？小巨蛋的屋頂我們不要了！」也坦言一次請到兩團費了不少功夫：「這麼重要的演唱會一定要邀請身邊最親近的兄弟姐妹，很開心他們排除萬難的來支持麋先生。」

接著聖皓打趣對告五人說：「可以請你們唱你們最紅的那首，〈藍色的你〉嗎？」而這首歌其實是宇宙人的經典作，因此最後宇宙人還一起加入合唱，而聖皓又對著宇宙人說：「你們那首最紅的，〈愛人錯過〉可以來一下嗎？」這首歌則是告五人的代表作，小玉唱完還笑說：「欸我們這首歌真的很紅。」

▲三團大合體，讓全場觀眾驚喜不已。（圖／記者黃克翔攝）

聖皓說，難得今天大家都是完整妝髮，開玩笑說要公佈今天大家邋遢彩排的照片，小玉說手上有很多犬青的醜照，犬青則慌問有沒有幫她修圖，三團在台上的互動超搞笑。隨後三組樂團也在台上合唱〈Hello〉，讓歌迷聽得如癡如醉。