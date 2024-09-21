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徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

記者劉宛欣／綜合報導

香港資深演員徐少強因食道癌而於9月初病逝於北京，享年73歲，這一消息震驚演藝圈。更令人感到遺憾的是，根據他圈內好友田啟文證實，徐少強比他小30歲的妻子，卻在處理丈夫的身後事期間，疑似因傷心過度導致心臟病發，不幸離世。導演劉觀偉等好友為他舉辦追思會，選在橫店舉行，現場許多生前好友都到場致意。

▲徐少強病逝在北京。（圖／翻攝自微博）

▲徐少強離世，讓許多看過他作品的觀眾相當惋惜。（圖／翻攝自微博）

徐少強的生前好友、知名導演劉觀偉與演員任濤等人在橫店大智禪寺為徐少強夫婦舉行追思會。從現場照片可見，追思會場布置簡樸而莊重，播放了徐少強生前參演的作品，並懸掛了夫妻二人的合照。追思會現場擺放了來自演藝圈多位友人的花圈，包括知名導演爾冬陞、監製鍾少雄、以及演員駱達華、尹天照等圈中好友，展現出他們對這對夫妻的深切悼念。

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▲徐少強追思會現場。（圖／翻攝自任濤微博）

▲徐少強追思會現場。（圖／翻攝自任濤微博）

▲徐少強追思會現場。（圖／翻攝自任濤微博）

在追思會現場，任濤也透過微博上表達了對徐少強的敬意和哀悼：「沉痛悼念徐少強老師，一路走好。」不少圈內好友和粉絲也紛紛留言，表示對這對夫妻的離世感到悲痛，並感念徐少強對演藝圈的貢獻。

徐少強是曾紅極一時的武俠片巨星，近年來繼續努力在電影圈耕耘，卻沒能戰勝病魔，遺憾離世。徐少強以其獨特的武術風格和深厚的演技，在1970年代和1980年代的香港電影界贏得了巨大的聲望，特別是在《三少爺的劍》和《天蠶變》等電視劇中的表現，令他名聲大噪。

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