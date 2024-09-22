ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

慎入！黛咪摩爾挑戰最震撼尺度　新作海報曝光「血肉縫合」超獵奇

記者蕭采薇／綜合報導

驚悚電影《懼裂》（The Substance）由黛咪摩爾主演，除了獻上從影最大尺度，更被喻為是生涯最精湛之作。黛咪摩爾表示，雖然在電影中有許多全裸鏡頭，但比起肉體的裸露，她更希望大家關注的是電影中揭露的赤裸人性，反思我們對自己的審美暴力，她感性地說：「希望無論男性或女性，都可以透過這部電影，解放自己。」

▲黛咪摩爾《懼裂》挑戰最震撼尺度。（圖／CATCHPLAY提供）

▲黛咪摩爾全裸倒在浴室，露出的背部血肉縫合傷口藏玄機引人好奇。（圖／CATCHPLAY提供）

《懼裂》中文版正式海報中，黛咪摩爾全裸倒在浴室，露出的背部血肉縫合傷口藏玄機引人好奇，女主角黛咪摩爾說：「在這場戲中，我注射了神秘的完美物質後，從我的身體分裂出由瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）飾演更完美、更年輕的我，這一個構想令我印象非常深刻，赤裸又創新，沒有一絲不自在，簡直開創驚悚電影的新格局。」
 
電影《懼裂》自坎城放映後即備受讚譽，有《浴血狂花》（Revenge）法國名導柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）編導功力加持，和好萊塢巨星黛咪摩爾挑戰從影最精湛演技，以一個可以啟動人類細胞分裂，創造全新完美自己的「完美物質」，揭開一場容貌焦慮大戰。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黛咪摩爾《懼裂》挑戰最震撼尺度。（圖／CATCHPLAY提供）

▲黛咪摩爾《懼裂》挑戰最震撼尺度。（圖／CATCHPLAY提供）

電影《懼裂》描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白(黛咪摩爾飾)，無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己。當「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存？會是更強烈的容貌焦慮大戰？還是要不斷迎合大眾對「美」的期待？一場自我身體主導權的爭奪戰即將上演，電影《懼裂》將於10月18上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

推薦閱讀

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

《GTO》女星16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟

《GTO》女星16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟

劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！影片曝光　好友爆笑吐槽：是要親幾次

劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！影片曝光　好友爆笑吐槽：是要親幾次

黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告：有些話必須說

黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告：有些話必須說

黃嘉千婚內遭辱罵「拍A片」被枕邊人掐脖　夏克立駁：她叫外送虐待我

黃嘉千婚內遭辱罵「拍A片」被枕邊人掐脖　夏克立駁：她叫外送虐待我

徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

徐少強夫婦追思會現場曝光！「生前甜蜜合照」惹淚　眾影星致意

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

才穿三塊布禮服　郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋...一彎腰辣翻

六月突曬全黑圖「難怪我只能是正宮」　感嘆：柔弱就是佔上風

五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

五月天致敬周思齊現場照曝光　「離場超低調1舉動」網推爆

《GTO》女星16年前嫁到台灣　認「二度罹癌」曝近照：比之前更糟

劉芒穿絕美婚紗甜蜜親吻老公！影片曝光　好友爆笑吐槽：是要親幾次

黃曉明遭扯出軌「5年努力終成眷屬」　葉珂怒提告：有些話必須說

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黛咪摩爾, 懼裂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 持修上陸綜遭嗆失望退追！　霸氣PO長文「不尊重別人的人最大聲」
  2. 麋先生首攻蛋「揭瑪莎暖心1舉動」　驚喜宣布：明年3月唱進高雄巨蛋
  3. 莊凱勛《妮波自由式》造型破尺度！　挑戰「變裝Mama」媲美妮妃雅
  4. 小吳帶好友加拿大喝喜酒「30萬愛馬仕包遭竊」！　店員1反應讓他氣炸
  5. 紀卜心：最近一直被罵！現身淚吐心聲…遭嗆「本來就妳的問題」回應了
  6. 連靜雯生日揭心聲　「上台短短的30秒，我走了8年」
  7. 新海誠動畫《秒速5公分》翻拍真人版　男主角松村北斗…導演是他
  8. 陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵
  9. 獨家／崔佩儀愛兒大學畢淚崩　貝克宇兩年多就讀完：我還要念研究所
  10. Great、Inn來台碰大雨「甜蜜共撐傘」　讚珍奶勝泰奶：熱量都留給它

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366