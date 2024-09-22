慎入！黛咪摩爾挑戰最震撼尺度　新作海報曝光「血肉縫合」超獵奇

記者蕭采薇／綜合報導

驚悚電影《懼裂》（The Substance）由黛咪摩爾主演，除了獻上從影最大尺度，更被喻為是生涯最精湛之作。黛咪摩爾表示，雖然在電影中有許多全裸鏡頭，但比起肉體的裸露，她更希望大家關注的是電影中揭露的赤裸人性，反思我們對自己的審美暴力，她感性地說：「希望無論男性或女性，都可以透過這部電影，解放自己。」

▲黛咪摩爾全裸倒在浴室，露出的背部血肉縫合傷口藏玄機引人好奇。（圖／CATCHPLAY提供）

《懼裂》中文版正式海報中，黛咪摩爾全裸倒在浴室，露出的背部血肉縫合傷口藏玄機引人好奇，女主角黛咪摩爾說：「在這場戲中，我注射了神秘的完美物質後，從我的身體分裂出由瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）飾演更完美、更年輕的我，這一個構想令我印象非常深刻，赤裸又創新，沒有一絲不自在，簡直開創驚悚電影的新格局。」



電影《懼裂》自坎城放映後即備受讚譽，有《浴血狂花》（Revenge）法國名導柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）編導功力加持，和好萊塢巨星黛咪摩爾挑戰從影最精湛演技，以一個可以啟動人類細胞分裂，創造全新完美自己的「完美物質」，揭開一場容貌焦慮大戰。

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▲黛咪摩爾《懼裂》挑戰最震撼尺度。（圖／CATCHPLAY提供）



電影《懼裂》描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白(黛咪摩爾飾)，無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己。當「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存？會是更強烈的容貌焦慮大戰？還是要不斷迎合大眾對「美」的期待？一場自我身體主導權的爭奪戰即將上演，電影《懼裂》將於10月18上映。