郭書瑤大馬新男伴曝光！　認每天「脖子以下都是濕的」

記者蔡琛儀／台北報導

郭書瑤（瑤瑤）出道近15年，首次接拍海外電影《流氓驅魔師》，日前上電台受訪分享，她表示未來最想嘗試反派，更期待能在螢幕前談戀愛，她笑稱「出道以來最想演偶像劇」，但從來沒有演過，連劇本都沒收過。瑤瑤還放話表示，只要拍得漂亮「情慾的角色也可以」。

▲▼郭書瑤接受主持人林書煒訪問。（圖／POP Radio提供）

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《流氓驅魔師》是新加坡導演林雪燕改編亞洲驅魔大師真實人生故事的電影，郭書瑤與宗子杰在日照時間較長的檳城拍攝，瑤瑤笑說，由於是驚悚片，一般的劇組是搶拍日戲，《流》片則是「搶天黑」拍夜戲，但劇組選在最熱的6、7月開拍，宗子杰直接熱到滿頭大汗，直接放棄補妝，瑤瑤笑說，幸好自己在拍戲時臉不會出汗，「但我脖子以下每天都是濕的。」

郭書瑤在《流》片中首度挑戰飾演應召女郎，除了要克服氣候不適，她還一度吊鋼絲吊到吐，甚至拍攝被侵犯的劇情時，還要頭戴攝影機，一邊演出，一邊還要留意鏡位呈現，直言很不容易。這也是她繼《通靈少女》後再次接演與民間信仰相關的題材，頗相信因果論的瑤瑤認為，過去生所做，而至今生受報，她也從拍片中體悟「人生並非追求到某些事情才稱作『圓滿』」，而是心無缺才是圓滿」。」