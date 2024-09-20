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女神林岱縈沒早餐吃還要照顧妹妹　靠熱心閨密貢獻早餐活下去

記者葉文正／台北報導

林岱縈今天與港星錢小豪一起出席紅心字會活動，林岱縈提到小時候因為媽媽離世，爸爸忙碌，還要照顧妹妹，導致自己常常沒有錢吃早餐，幸好有一位同學都帶早餐給她吃，讓她不致餓肚子，兩人也一路互相扶持到現在，談到這段過去林岱縈也淚崩。

▲▼ 紅心字會活動公益活動 -林岱縈與港星錢小豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 錢小豪(左)幫林岱縈拭淚。（圖／記者黃克翔攝）

林岱縈提到，小時候媽媽是因為癌症過世，爸爸忙賺錢養家，疏於照顧我們，「我還有兩個妹妹要顧，所以也來不及悲傷，要趕快讓全家恢復正常生活，國一去學校上課時，為了省錢，常常有一餐沒一餐，會沒吃東西。也會省下自己早餐錢，買菜做飯給妹妹吃。」

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▲▼ 紅心字會活動公益活動 -林岱縈。（圖／記者黃克翔攝）

▲林岱縈忍不住落淚。（圖／記者黃克翔攝）

但同學發現，林岱縈似乎都沒有吃早餐，「一開始同學都問我有沒吃早餐，最後就不問我了，她就拿她家的早餐，每天都拿給我吃，從國一到現在，如沒有她伸出援手，我可能會不知道愛是什麼，高中後有去賣衣服打工賺錢，但我也還是覺得自己很幸運，畢竟還有比我更不幸的人。」講到這裡，她忍不住落淚。

▲▼ 紅心字會活動公益活動 -林岱縈。（圖／記者黃克翔攝）

▲林岱縈是樂天女神。（圖／記者黃克翔攝）

錢小豪也安慰她，「所以妳接棒做公益，讓人生更豐富，我只是愛開玩笑，其實我是很成熟的，人對人相處，是正能量，妳人緣好，也有很多人幫你。不要耽於負能量，要樂觀面對。」

林岱縈說錢小豪很開朗，跟大家都可以打成一片，第一次見面還是用視訊，「我剛好要換衣服，根本沒關衣服，所以就拿到下巴那裏跟小豪哥視訊，我很像女鬼角度，沒有穿衣服就視訊了，讓小豪哥以為台灣女星都這麼開放。」

錢小豪也笑說，她沒穿衣服視訊害我血壓升高，多難受，不講了，我只有看囉，但又看不到，我還說騙人，妳一定有穿衣服，她才露肩膀給我看。」林岱縈笑說要送小豪哥兩本寫真，讓大哥一飽眼福。

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