周湯豪、韋禮安宣布澎湖開唱！　Ozone也來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2024澎湖追風音樂燈光節」於8月底盛大開幕，主辦單位再公布第五週9月27日壓軸陣容，包括周湯豪、韋禮安、Ozone將接力演出。

▲▼周湯豪、韋禮安出席2024澎湖追風音樂燈光節。（圖／交通部觀光署澎湖國家風景區管理處提供）

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周湯豪搶先預告會特別首唱新歌〈你說的都對〉，而他近來正在籌備11月23、24日台北小巨蛋演唱會，對於工作演出細節相當完美要求，他坦言：「這段時期的確很忙，代言，廣告拍攝和新作品同時進行，每天睡不到幾小時。」更表示：「能夠在百忙之中有機會到澎湖同時工作以及放鬆，很期待澎湖之行。」

韋禮安表示：「覺得很開心，因為很久沒有去澎湖了，覺得非常榮幸。」面對澎湖戶外強風來襲有什麼對應措施？他打趣說：「其實不太知道可以有什麼對應措施耶，把自己吃胖一點嗎？或者在身上裝重物。」談起過往澎湖旅行經驗，他回憶，「不管去表演或是旅行都有。印象深刻的是仙人掌冰吧！非常非常的特別，我記得當兵的時候我們還去表演過，是跟當兵樂團的學長一起去。」

Ozone則感到很榮幸能到澎湖演出，也是他們第一次到澎湖，如何抵抗強風？他們說：「很常聽到大家說澎湖的風很大！但面對強風我們在演出時會站穩腳步，造型上也會把頭髮用到最定，讓大家看到帥氣的演出！」剛推出首張專輯的他們屆時也將演出新歌。