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戲劇男神慘變鏟屎男神 林哲熹嘆：好想知道可愛動物區在哪？

記者葉文正／台北報導

《嗨!營業中》全新第四季，播出後收視告捷，主持人還入圍金鐘獎可說是雙喜臨門。這次移動任務來到夥伴人夢寐以求的「動物園經營之旅」，到動物園後姚元浩更搞笑期待說:「可能等一下要去接大象的大便。」沒想到夥伴們全都附和說:「我可以耶！」結果沒想到真的要去清大便，卻是河馬的大便。

▲前進動物園清理河馬便便左起姚元浩、郭泓志、林哲熹、乱彈阿翔。（圖／好看娛樂）

▲前進動物園清理河馬便便左起姚元浩、郭泓志、林哲熹、乱彈阿翔。（圖／好看娛樂）

本集邀來戲劇男神林哲熹擔任小幫手，未料立即接下重「大」任務，被分配去兇猛動物區做鏟屎工作，戲劇男神慘變「鏟屎」男神，任勞任怨的林哲熹羨慕的說：「好想知道可愛動物組在幹嘛？」

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▲前進動物園清理河馬便便左起姚元浩、郭泓志、林哲熹、乱彈阿翔。（圖／好看娛樂）

▲鬼鬼與羊駝。（圖／好看娛樂）

沒想到可愛動物組的工作也不輕鬆，是要幫草尼馬(羊駝)剃毛，不但要控制躁動的牠們，還會被毛屑噴滿臉，噴嚏打不停。

▲前進動物園清理河馬便便左起姚元浩、郭泓志、林哲熹、乱彈阿翔。（圖／好看娛樂）

▲幫羊駝備餐。（圖／好看娛樂）

主廚姚元浩一開始就許願:「我希望可以做飯給動物吃。」果然願望成真的他，不僅接獲要幫動物園員工做餐的任務，還要準備動物餐點280份，這也是大家首次幫動物備餐，數字跟數量都非常驚人。面對草食、肉食、檢疫中等等琳瑯滿目不同的分類，還要在眾多食材倉庫中，依序分門別列精確稱重「⻄瓜0.5KG、芭 樂0.8KG、還有5KG胡蘿蔔、1KG地瓜等....」，讓主要負責動物餐點的乱彈阿翔和吳映潔疲於奔命，吳映潔更是累到求饒:「太複雜了!」

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