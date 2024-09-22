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小孟老師／9月22日星座運勢　週日PARTY「魔羯座辣翻全場」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：培養良好耐心
感情：當個愛情聽眾
財運：建立備用財務
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：魔羯

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雙子座

工作：受邀參與決策
感情：調整個人心態
財運：保持資產配置
幸運色：黃色
貴人：巨蟹
小人：金牛

天秤座

工作：擴展組織人脈
感情：得到愛的力量
財運：優化資金利用
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：解決麻煩問題
感情：打扮漂亮性感
財運：利用稅務優惠
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：獅子

金牛座

工作：適時表達意見
感情：對方表露心聲
財運：金融產品優化
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：牡羊

處女座

工作：善用社交媒體
感情：攜手面對現實
財運：追求長期投資
幸運色：藍色
貴人：牡羊
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：跟上行業動態
感情：桃花修成正果
財運：控制消費行為
幸運色：綠色
貴人：水瓶
小人：天蠍

天蠍座

工作：適應新式科技
感情：幽默開朗表現
財運：增加被動收入
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：雙魚

雙魚座

工作：領導事業團隊
感情：善解人意助人
財運：謹慎選擇夥伴
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：增強工作效率
感情：順其自然強運
財運：穩健選擇投資
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：天秤

獅子座

工作：持續自我學習
感情：個人心態良好
財運：建立長期投資
幸運色：绿色
貴人：金牛
小人：處女

射手座

工作：提升效能生產
感情：個人魅力上升
財運：專注職業收入
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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