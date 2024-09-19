簡沛恩奔5生日大禮開全新節目　跟美鳳姊同床被笑壓力過大

記者葉文正／台北報導

凍齡女演員簡沛恩即將迎來50歲生日，她為自己準備了一份特別的禮物便是開啟全新的Podcast節目《沛恩商心事》。這個節目不僅是她在事業上的一大新嘗試，更是她對人生下一階段的展望與挑戰。在首集節目中，簡沛恩邀請到了四位好友陳美鳳、方馨、蘇晏霈和陳謙文，一起暢聊他們首次出國旅行的點滴趣事，笑聲不斷，展現了彼此深厚的友誼與旅行中的默契。



▲簡沛恩（左二）邀來四位好友陳謙文（左一）、陳美鳳（右三）、方馨（右一）、蘇晏霈（右二）錄全新podcast節目《沛恩商心事》。（圖／簡沛恩提供）

簡沛恩在節目中分享，這次三天兩夜的福岡行，雖然看似輕鬆愉快，但對她來說壓力不小。她坦承，由於自己是完美主義的處女座，總擔心住宿品質不夠好。方馨笑問：「是因為要一起睡覺所以壓力很大嗎？」這番話讓在場的大家忍不住大笑，也讓聽眾看見了這群好友間無拘無束的相處模式。



▲簡沛恩（右）與陳美鳳有好交情。（圖／簡沛恩提供）

被譽為「台灣最美歐巴桑」的陳美鳳，在節目中展現了她一貫的豁達態度。她分享過去因為工作關係，會跟不熟悉的人同房相處，仍然可以輕鬆適應。因此，這次與摯友們的旅行，她更是毫無壓力，完全抱持著享受當下的心態。陳美鳳開玩笑說：「你們要去哪裡都可以，我不會遲到早退，只是很會掉東西而已。」大家連忙補充：「對對對，都要把美鳳姐的護照收好，怕她回不了家。」



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▲方馨(左起)、陳美鳳、簡沛恩、陳謙文、蘇晏霈一同前往福岡旅行。（圖／簡沛恩提供）

然而，即便是最精心策劃的旅行，也難免遇到突發狀況。簡沛恩回憶，第一天抵達飯店時，原本訂好的三間房間，卻被飯店告知只剩下兩間。這讓她瞬間陷入緊張狀態，擔心會影響大家的心情。不過，出乎她意料的是，同行的好友們非但沒有因此不悅，蘇晏霈更是耐心安撫她，協助處理問題。而語言不通的陳美鳳很怕麻煩別人，所以在旁靜靜陪伴。



節目中暢聊旅遊趣事，簡沛恩也分享遇到的最雷旅伴，他說有次與朋友一起去紐約玩，大家約好要去看表演，不過因為尖峰時間，若一遲到，後續行程將全盤打亂。結果其中一對夫婦讓大家足足等了40分鐘，這讓他當場暴怒。而蘇晏則提到，自己曾因為錯過一班公車，導致旅伴勃然大怒，甚至直接走掉，成為最「難忘」的回憶。



聊起本次旅程，大家話匣子聊不完，簡沛恩笑說，其中有一個插曲便是我們跑到一間小店要借廁所，因為只跟人家借廁所實在非常不好意思，所以美鳳姐就說那不然我們點幾杯飲料坐下來喝好了，後來又覺得點幾杯飲料不太夠，那乾脆點咖哩飯好了，後來越聊越開心，又點了清酒，結果本來只是十幾分鐘的事，後來直接在店裡待了3小時，喝了好多清酒。



談及這次出國旅行，大家一致認為彼此是非常好的旅伴。簡沛恩表示，這次旅行之所以如此順利，正是因為大家互相配合、各司其職。會規劃的負責行程規劃，會拍照的負責記錄美好瞬間，喜歡聊天的則負責活絡氣氛，彼此都非常默契，也期待未來還有更多的旅行機會。



即將邁入50歲的簡沛恩，對於人生有不同的體悟，她今年給自己的目標是體驗更多沒做過的事，像是她從小就有作家夢，希望在人生的下個階段，能夠勇敢的往這個夢想前進，她也期許自己能夠持續保持運動的習慣，抱持身體健康才能體驗人生。她也鼓勵跟她一樣要邁入人生下半場的聽眾們，年齡不應該成為限制，反而應該是成為一股力量，「希望每個人都能自在做自己，享受人生的每一刻。」