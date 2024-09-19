ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅「反骨男孩」團長酷炫2年前認愛小12歲女友柔柔，平時他會透過社群記錄情侶日常，同時也不吝嗇與粉絲互動。不過最近他在Threads發文提到，對於自己性向的疑惑和童年的一段記憶，同時也坦言，「其實常常懷疑自己是不是gay，或是喜歡男生。」並透露女友柔柔得知此事的反應，貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲▼酷炫

▲酷炫是反骨男孩團長。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

酷炫在文中回顧自己的童年時期，透露有次因為與男同學無邪的親吻，在被父母發現後受到了嚴厲的指責，使他在很長一段時間內都無法自然地與男生親近，心中留下無法抹滅的陰影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼酷炫

▲酷炫會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

酷炫表示，為了避免再次因為類似經歷而遭到責罵，讓他在成長過程中，開始刻意遠離男生同儕，並試圖與女生建立關係。他坦言，這種避免和恐懼讓他開始對性取向感到困惑，因此在長大後，便經常探索以及質疑自己的真實感受。酷炫提到，從小他就對自己的性取向不確定，但由於童年時深受父母觀點的影響，這使他在成長過程中選擇避免這話題，以符合父母的期待。

▲▼酷炫。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

▲▼酷炫懷疑自己是gay。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）

▲▼酷炫

為此，貼文曝光後，除了吸引網友按讚之外，更有不少人留言表示自己也有類似困擾，並表示「性向是流動的，很正常。」不過也有網友質疑貼文的真實性，因此留言問酷炫「你是認真的嗎」、「柔柔只是幌子？」酷炫則大方坦承自己很認真，同時也透露，「柔柔有說過如果我交一個男朋友，她OK。」

▲▼酷炫

▲酷炫2年前認愛柔柔。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

郭富城訪台哭了！　「提到過世的她」再也忍不住：很捨不得

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

台第一女優凌晨被約砲：比妳男友好！刪私訊前「看到4字」手停下來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」！被控交往車手…隱身4天首回應

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！　罕見硬起來：請不要再傷害阿妹

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　掀網友兩派看法

趙孟姿懷雙胞胎「胚胎沒心跳」揭痛心往事！　和許孟哲避孕不生第三胎

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」！　她曬百萬鑽戒閨蜜幫腔：已婚

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

百萬YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...她當場落淚

石班瑜50歲找回原生家庭！　「出生就被送養」驚人身世曝光

依依離婚9個月「砸千萬買信義區豪宅」！1原因不入厝：先回娘家住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

酷炫, 反骨男孩, 網紅, YouTuber, 柔柔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光
  2. 葉珂曝聊天紀錄喊「莫名其妙」　黃曉明霸氣一肩扛：你別做我來做
  3. 簡沛恩奔5生日大禮開全新節目　跟美鳳姊同床被笑壓力過大
  4. 歐陽妮妮懷孕…好友王子早知情！　「缺席寶寶性別趴」原因曝光
  5. T-ara芝妍與老公「2度爆婚姻玩完」　韓媒揭「真實現況」：沒離婚
  6. 壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍
  7. 名模郭源元談被me too　相信司法會站在正義的一方
  8. 本土劇女神「消失螢光幕1年」露面　韓瑜曝曬拍戲…真實膚況曝光
  9. 「沒有台灣就沒有郭富城」　天王感性告白：對我的愛從沒忘記
  10. 宋燕旻罹遺傳病「起初以為恐慌症」服藥4年！　宣佈擺脫藥物曝歷程

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366