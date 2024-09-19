酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

網紅「反骨男孩」團長酷炫2年前認愛小12歲女友柔柔，平時他會透過社群記錄情侶日常，同時也不吝嗇與粉絲互動。不過最近他在Threads發文提到，對於自己性向的疑惑和童年的一段記憶，同時也坦言，「其實常常懷疑自己是不是gay，或是喜歡男生。」並透露女友柔柔得知此事的反應，貼文曝光後，立即掀起網友討論。

▲酷炫是反骨男孩團長。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

酷炫在文中回顧自己的童年時期，透露有次因為與男同學無邪的親吻，在被父母發現後受到了嚴厲的指責，使他在很長一段時間內都無法自然地與男生親近，心中留下無法抹滅的陰影。

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▲酷炫會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）

酷炫表示，為了避免再次因為類似經歷而遭到責罵，讓他在成長過程中，開始刻意遠離男生同儕，並試圖與女生建立關係。他坦言，這種避免和恐懼讓他開始對性取向感到困惑，因此在長大後，便經常探索以及質疑自己的真實感受。酷炫提到，從小他就對自己的性取向不確定，但由於童年時深受父母觀點的影響，這使他在成長過程中選擇避免這話題，以符合父母的期待。

▲▼酷炫懷疑自己是gay。（圖／翻攝自Threads／kevin0204660）

為此，貼文曝光後，除了吸引網友按讚之外，更有不少人留言表示自己也有類似困擾，並表示「性向是流動的，很正常。」不過也有網友質疑貼文的真實性，因此留言問酷炫「你是認真的嗎」、「柔柔只是幌子？」酷炫則大方坦承自己很認真，同時也透露，「柔柔有說過如果我交一個男朋友，她OK。」

▲酷炫2年前認愛柔柔。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660）