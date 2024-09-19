壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

記者王靖淳／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享應援日常，最近她在社群秀出一系列自己在倫敦拍攝的時尚辣照，不少網友看到她有別於以往妹妹頭髮型亮相，都紛紛感到相當驚喜，除了朝聖按讚之外，同時也留言表示：「有幾張神似IU的感覺！」

▲壯壯是樂天桃猿啦啦隊團長。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

照片中，壯壯身穿一套格紋西裝外套，搭配一件黑色運動背心，她大方露出完美腰身，還另外搭配一件黑色襯衫。她將頭髮束成馬尾，耳朵上戴著耳環，除了把雙手撐在欄杆上，擺出嚴肅的表情之外，她還伸出右手輕觸下巴，露出甜美的微笑。背景是一座華麗的建築，擁有黃色的牆面和複雜的雕花細節，遠處還可見到樓梯以及經過的人群。

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▲壯壯分享倫敦時尚辣照。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）

在其他照片中，壯壯身穿黑色短褲搭配絲襪，完美秀出傲人的逆天長腿。她分別站在室內以及室外，並將雙手插在腰間上，對鏡頭擺出淡定以及不經意的表情。此外，壯壯還坐在教堂的木製長椅上，身著同樣的格紋外套以及黑色上衣，把手輕放在長椅上，望向一旁擺出自然表情，整體氛圍相當安靜祥和。

▲壯壯的辣照吸引網友按讚討論。（圖／翻攝自Instagram／ula_shen_）



為此，壯壯一系列的辣照在曝光後不久，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也留言驚呼「水噹噹」、「好漂亮」、「霸氣十足」，紛紛大讚她征服時尚且新髮型很好看，就連同隊女孩菲菲、雅涵、岱縈、DORA都忍不住留言狂讚「太好看」、「有夠正」、「太美了」。