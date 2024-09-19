康康憶高凌風罕見哽咽！　被許願邀江蕙上節目...苦笑回應：很久聯絡

記者孟育民／台北報導

中視綜藝節目《綜藝一級棒》，本周六（21日）播出以「日月星光璀璨金曲挑戰賽」為主題，邀請來賓蘇宥蓉、郭婷筠、陳怡婷、吳申梅、賴慧如、陳淑萍、向蕙玲、吳俊宏和吳美玲等，加上主持群，輪番獻唱金曲。節目中，吳申梅演唱江蕙經典歌曲〈返來阮身邊〉，主持人康康便提到錄影前吳申梅還曾向他請教，表示對這首歌太過熟悉，演唱時難以投入情感，康康則建議她回憶人生中的悲傷往事。

▲《綜藝一級棒》主持群與來賓大合照。（圖／中視提供）



吳申梅也透露：「我想起之前長得比較醜時，被人家拋棄的事，所以能更深刻地詮釋這首歌曲。」康康也動情分享高凌風演講時只要提到女兒就會哭，當時他說有一天看到一個玩具，很想買給女兒，可是身上一毛錢都沒有，沒想到康康一時情緒湧上心頭也不禁哽咽：「你們看我現在想到，我也想哭。」

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▲康康提到高凌風哽咽。（圖／中視提供）



聽了〈返來阮身邊〉一曲，也讓康康想到之前自己很幸運成為江蕙演唱會的固定嘉賓，還被她點名要一起頒金曲獎。許志豪趁機許願：「康哥跟二姐交情這麼好，有沒有可能邀請二姐上《綜藝一級棒》」，陳孟賢也說：「康哥就靠你完成我們的夢想。」聽到眾人敲碗，康康則苦笑：「其實我已經很久沒跟二姐聯絡」，頓時眾人都覺得很可惜。



