《艾蜜莉在巴黎》確定續訂第5季　莉莉柯林斯最愛奧黛麗赫本經典造型

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季最後一個鏡頭，是來到羅馬自拍，意味著故事接下來要在義大利發展了。（Netflix提供）



圖文／鏡週刊

距離《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）第4季後半部上架不到一週，Netflix宣佈續約第5季。當然這也讓很多人感到納悶，因為第4季的結尾是艾蜜莉到了羅馬，甚至還把自己的Instagram帳號改成「艾蜜莉在羅馬」，所以接下來是艾蜜莉要開始講義大利文了嗎？

女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）談到這一季，她個人最愛的造型之一，就是穿著白色襯衫，脖子上搭配小圍巾，還有復古的裙子，這不光是向女星奧黛麗赫本（Audrey Hupburn）在《羅馬假期》的造型致敬，在某種意義上，也非常符合劇情，「對我來說，這就像是艾蜜莉回到初心，更多的義大利風情，更多的度假氛圍，當然在公寓裡跑來跑去也更加實用，就像《羅馬假期》給人的感覺一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莉莉柯林斯（左）在第4季倒數第二集出場的造型，當然是跟《羅馬假期》的奧黛麗赫本致敬。（Netflix提供）

芝加哥女孩艾蜜莉，可以跑去花都巴黎變成時尚公關維生（法文還講的七零八落），基本上就已經夢幻到不行，現在又讓她一路空降羅馬發展，不得不說已經把浪漫濾鏡開到最大。在本季扮演艾蜜莉的羅馬新歡、義大利男星歐亨尼奧弗蘭切斯基尼（Eugenio Franceschini）就說，當劇組在羅馬知名的觀光景點，特雷維噴泉（Fontana di Trevi）取景拍攝的時候，萬萬沒想到居然可以管制、把所有閒雜人等都請出去，好讓他們拍戲，「我沒看過這裡空空如也的樣子，所以非常吃驚。」當然囉，這可是美國影集的劇組啊，要什麼就有什麼。

▲原本總是人山人海的羅馬景點特雷維噴泉，為了《艾蜜莉在巴黎》，竟然管制讓劇組在此拍戲。（Netflix提供）

節目的班底成員，韓裔女星艾希利朴（Ashley Park），則碰上另外一個挑戰，因為她扮演的角色敏迪受邀登上法國知名的瘋馬秀（Crazy Horse）擔任主唱，這意味著要上空演出。她說在拍攝過程中，不管是做什麼，舞台上都有穿著內衣，「這就是我真實的經歷，但我身邊都被世界上身材最美的舞者包圍著。」

▲艾希利朴（左）登上了知名的瘋馬秀舞台演唱，按照這裡的尺度，也要挑戰上空演出，就看她如何兩全其美。（Netflix提供）

至於影集如何呈現，敏迪如何克服尺度的心理障礙，在必須上空的瘋馬秀舞台上演唱，艾希利朴說實際上自己承受很大的壓力、拍攝起來難度也很高，「假使不是編舞家凱爾哈那加米（Kyle Hanagami，BLACKPINK的編舞），還有我的團隊一直陪著我，我想自己都不可能克服得了這一關。」她覺得這一幕是她終生無法忘記的表演經歷，也替這一幕感到驕傲。

▲《艾蜜莉在巴黎》主要演員齊聚羅馬，跟大家相約第5季再見。（Netflix提供）

節目製作人戴倫史塔（Darren Star）則說，會把羅馬帶入故事中，是很自然的安排，「對我來說，羅馬就像是歐洲另外一個偉大的浪漫城市，跟巴黎相比，就猶如太極的陰與陽。因為劇情的發展，我們才來到這裡；要知道，義大利就像法國，都以時尚、設計、風格而聞名，只是兩者方向不一樣。」至於第5季還要端出什麼劇情，他表示已經有了一些想法，「這是值得繼續發展下去的，是有趣的故事。」

更多鏡週刊報導

《艾蜜莉在巴黎》人面真廣 請出法國第一夫人客串

致敬奧黛麗赫本 《艾蜜莉在巴黎》第4季後半部前進羅馬

《艾蜜莉在巴黎》終於不必左右為難 莉莉柯林斯期望能有第5季