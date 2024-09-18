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薔薔回西班牙ZARA抓小偷「包包再度消失」！　無奈過程被拍：一切都是命

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube，不吝嗇與粉絲分享生活，更經常出國拍攝風格大片。不過日前到西班牙的ZARA拍片時，遭扒手偷走隨身攜帶的手提包，損失高達13萬，今（18）日她在頻道上傳新影片，透露自己和粉絲組團回到失竊地佈局抓小偷，不料最後包包卻是被好心的警衛拿走。為此，薔薔宣布抓賊計畫失敗後無奈表示：「一切都是命。」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲▼薔薔與粉絲組團抓小偷。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

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影片中，薔薔與3位粉絲聯手展開對付包包小偷的一系列冒險，她計劃利用一場精心設計的「陷阱購物」行動，來捕捉潛在的小偷集團，並於過程中使用了偽裝包包，以及假裝包裡有大筆現金的策略來吸引小偷上鉤。薔薔說明整個計畫的詳細步驟，包括在ZARA店內設立多個觀察點，她和團隊夥伴Song以及3位粉絲在店內分散行動，透過假裝挑衣、試鞋的同時觀察周圍環境。他們還利用報案單作為誘餌，把它裝進一個看似裝滿現金的信封中，並放入一個設計給小偷偷竊的包包裡。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲▼薔薔的抓小偷計畫失敗。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

然而，薔薔在進行了數次嘗試後，包括在多家ZARA店面的實測，每次的結果都略有不同。從一開始發現有疑似小偷的可疑人物，一直到店家警衛的介入，每次的結果都令他們感到意外。透過這一連串的事件，薔薔和她的團隊試圖揭發並對抗公共場合的盜竊行為，同時也給粉絲帶來深刻的反思。最終，她得出的結論是事情的偶然性和命運的不可預測性，因為在她有意讓包包被偷走的時候，事情並非按計劃進行。面對日前在ZARA被偷包包，如今卻捉賊失敗，薔薔無奈表示：「一切都是命。」

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薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber

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