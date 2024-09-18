TRASH團長頤原羞認月底結婚！　老婆是「正妹八點檔女星」

記者蔡琛儀／台北報導

樂團TRASH出道15年，即將在12月14日首度在台北小巨蛋開唱，今（18日）舉辦記者會，過去他們曾在北流、高流創下票房秒殺的好成績，這次的場地、人數都比以往多，是否有票房壓力？主唱阿夜笑說當然有，「不知為何開票在我生日，有點忐忑，應該是故意的吧，希望歌迷手下不要留情，不要猶豫了！」

▲TRASH出道15週年，將在台北小巨蛋開唱。（圖／記者湯興漢攝）

面對首次的萬人演唱會，是否屆時會準備秘密武器？阿夜突爆：「6塊肌吧。」隨後又大笑：「我們4個人加起來也不到6塊，反正到時大家來了就知道。」至於嘉賓人選，他們說已經找好，也且不只一組，「大家可以從我們過去合作的人，去找尋軌跡。」

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吉他手兼團長頤原日前被爆計劃在本月底與演員女友葉芸希登記結婚，也是該團繼阿夜之後的第2位人夫，頤原今被問到此事害羞承認，「我想搭上這個幸福的末班車。」當初阿夜是先有後婚，頤原說自己目前目前還沒有要當爸，先登記就好，身為9月壽星的他笑說，覺得這個月有很多好事，包括生日、演唱會宣布，因此才想在這個月完成終身大事。演唱會門票於23日開賣，詳洽寬宏。

▲TRASH。（圖／記者湯興漢攝）

阿夜去年升格當爸，談到一歲多的兒子「小朋」滿是驕傲和父愛，直誇兒子真的超可愛，雖然現在為了演唱會、新專輯忙得不可開交，但還是非常掛念兒子，「每天都想回家抱小孩、捏他的臉。」而TRASH先前的新歌〈21世紀最強兒歌〉就是為了阿夜兒子創作，「我覺得他知道是寫給他，所以反應比較大，這首歌的內容是他在月子中心兩三個月，還抱在我胸膛時，我對他講的話，他可能有感受到那個情感。」這次演唱會也會讓兒子戴上耳罩來玩。