泰勒絲遭老東家暗算？　王牌經紀人屢受死亡威脅堅稱「合法收購」

記者蕭采薇／綜合報導

從鄉村音樂起家成為國際流行樂壇指標的泰勒絲，在音樂事業剛起步時，與大機器唱片（Big Machine Records）簽署唱片發行合約，並發行《1989》、《Reputation》等六張熱門專輯。合約結束後，泰勒絲希望能從大機器唱片買回專輯母帶，卻屢遭對方拒絕，也掀起一場近年來最龐大版權之戰。

▲泰勒絲獲頒告示牌年度傑出音樂女性獎，在頒獎典禮上她向大眾說出自己專輯的母帶版權遭有心人士收購。（圖／Discovery頻道提供）

2019 年，好萊塢大名鼎鼎的經紀人斯庫特布勞恩（Scooter Braun）收購大機器唱片，泰勒絲專輯的母帶版權隨之易主。這位王牌經紀人一手捧紅小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）等巨星，旗下藝人還有曾在 MTV 音樂錄影帶大獎典禮上打斷泰勒斯獲獎致詞的肯伊威斯特（Kanye West）。

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不服輸的泰勒絲在社群媒體上公開譴責，表示身為這些作品的創作者與原唱，對於斯庫特買下大機器唱片毫不知情，更沒有機會買回專輯母帶。同時，她也號召「Swifties 粉絲軍隊」發表對此事的想法，還史無前例地將原先只存在於會議室內的合約爭議搬上檯面，擴大為社群媒體上的道德戰爭。這場風波也重挫斯庫特的形象，他在一夜之間從備受愛戴的王牌經紀人淪為人人喊打的世紀惡霸。

▲知名經紀人斯庫特布勞恩收購泰勒絲老東家大機器唱片，獲得泰勒絲前六張專輯的母帶版權。（圖／Discovery頻道提供）

儘管泰勒絲挺身而出捍衛創作者權益的事蹟為人津津樂道，但自事件爆發以來，也有不少人懷疑泰勒絲是否真的對併購案毫不知情，又是否真如她所說，她從未獲得機會購買母帶版權。甚至有派聲音認為泰勒絲熱衷於營造「受害者」形象，以此博得大眾同情。

在一篇大機器唱片發表的官方聲明中提到，他們曾向泰勒絲提議讓她買下所有與她相關的母帶、影片、照片，只是泰勒絲及其團隊選擇拒絕。大機器唱片的資深股東艾瑞克羅根（Erik Logan）也公開指控泰勒絲是在扭曲事實，她從頭到尾都知道這樁併購案存在。

▲布勞恩旗下其中一位藝人，正是泰勒絲的死對頭肯伊威斯特。（圖／Discovery頻道提供）

當事人之一斯庫特在2019年11月時打破沉默，他發文表示在泰勒絲發表聲明後，他與家人不斷遭到網路輿論攻擊，其中不乏死亡威脅。斯庫特吐露他非常願意讓泰勒絲購買母帶，前提是雙方坐下來好好商談，而非在網路上隔空叫囂，並動用粉絲群起圍攻。

而泰勒絲亦於同年宣布將重錄先前的專輯，而這些標有「Taylor’s Version」的重錄版本在發行後，甚至超越原版的銷售成績，譜出一段成功逆襲的勵志佳話。這場世紀版權之戰，將透過《泰勒絲 VS 布勞恩：版權之爭》揭開母帶版權爭議的幕後祕辛，並於9月22日、29日晚間10點於Discovery頻道首播。