ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泰勒絲遭老東家暗算？　王牌經紀人屢受死亡威脅堅稱「合法收購」

記者蕭采薇／綜合報導

從鄉村音樂起家成為國際流行樂壇指標的泰勒絲，在音樂事業剛起步時，與大機器唱片（Big Machine Records）簽署唱片發行合約，並發行《1989》、《Reputation》等六張熱門專輯。合約結束後，泰勒絲希望能從大機器唱片買回專輯母帶，卻屢遭對方拒絕，也掀起一場近年來最龐大版權之戰。

▲泰勒絲 VS 布勞恩：版權之爭》。（圖／Discovery頻道提供）

▲泰勒絲獲頒告示牌年度傑出音樂女性獎，在頒獎典禮上她向大眾說出自己專輯的母帶版權遭有心人士收購。（圖／Discovery頻道提供）

2019 年，好萊塢大名鼎鼎的經紀人斯庫特布勞恩（Scooter Braun）收購大機器唱片，泰勒絲專輯的母帶版權隨之易主。這位王牌經紀人一手捧紅小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）等巨星，旗下藝人還有曾在 MTV 音樂錄影帶大獎典禮上打斷泰勒斯獲獎致詞的肯伊威斯特（Kanye West）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不服輸的泰勒絲在社群媒體上公開譴責，表示身為這些作品的創作者與原唱，對於斯庫特買下大機器唱片毫不知情，更沒有機會買回專輯母帶。同時，她也號召「Swifties 粉絲軍隊」發表對此事的想法，還史無前例地將原先只存在於會議室內的合約爭議搬上檯面，擴大為社群媒體上的道德戰爭。這場風波也重挫斯庫特的形象，他在一夜之間從備受愛戴的王牌經紀人淪為人人喊打的世紀惡霸。

▲泰勒絲 VS 布勞恩：版權之爭》。（圖／Discovery頻道提供）

▲知名經紀人斯庫特布勞恩收購泰勒絲老東家大機器唱片，獲得泰勒絲前六張專輯的母帶版權。（圖／Discovery頻道提供）

儘管泰勒絲挺身而出捍衛創作者權益的事蹟為人津津樂道，但自事件爆發以來，也有不少人懷疑泰勒絲是否真的對併購案毫不知情，又是否真如她所說，她從未獲得機會購買母帶版權。甚至有派聲音認為泰勒絲熱衷於營造「受害者」形象，以此博得大眾同情。

在一篇大機器唱片發表的官方聲明中提到，他們曾向泰勒絲提議讓她買下所有與她相關的母帶、影片、照片，只是泰勒絲及其團隊選擇拒絕。大機器唱片的資深股東艾瑞克羅根（Erik Logan）也公開指控泰勒絲是在扭曲事實，她從頭到尾都知道這樁併購案存在。

▲泰勒絲 VS 布勞恩：版權之爭》。（圖／Discovery頻道提供）

▲布勞恩旗下其中一位藝人，正是泰勒絲的死對頭肯伊威斯特。（圖／Discovery頻道提供）

當事人之一斯庫特在2019年11月時打破沉默，他發文表示在泰勒絲發表聲明後，他與家人不斷遭到網路輿論攻擊，其中不乏死亡威脅。斯庫特吐露他非常願意讓泰勒絲購買母帶，前提是雙方坐下來好好商談，而非在網路上隔空叫囂，並動用粉絲群起圍攻。

而泰勒絲亦於同年宣布將重錄先前的專輯，而這些標有「Taylor’s Version」的重錄版本在發行後，甚至超越原版的銷售成績，譜出一段成功逆襲的勵志佳話。這場世紀版權之戰，將透過《泰勒絲 VS 布勞恩：版權之爭》揭開母帶版權爭議的幕後祕辛，並於9月22日、29日晚間10點於Discovery頻道首播。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

推薦閱讀

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

「林襄理想型」密戀樂天女孩！各務孝太牽手摟腰全被拍 球團回應了

「林襄理想型」密戀樂天女孩！各務孝太牽手摟腰全被拍 球團回應了

結婚才1年...賴慧如爆遭家暴！　「被推下樓梯還扯髮撞牆」鄰居緊急報警

結婚才1年...賴慧如爆遭家暴！　「被推下樓梯還扯髮撞牆」鄰居緊急報警

台86萬YTR認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

台86萬YTR認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！路上超常見 她認：8年來沒穿過

陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！路上超常見 她認：8年來沒穿過

孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

高允貞《機智醫生》衍生劇無限期延播！不敵輿論「刪檔期」劇組發聲了

高允貞《機智醫生》衍生劇無限期延播！不敵輿論「刪檔期」劇組發聲了

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

Albee認了「交往過6任男友」！36歲還單身 苦笑公開3條件：真的很難

Albee認了「交往過6任男友」！36歲還單身 苦笑公開3條件：真的很難

李棟旭翻白眼回「韓國中秋不吃月餅」！惹毛陸網衝熱搜：有必要嗎？

李棟旭翻白眼回「韓國中秋不吃月餅」！惹毛陸網衝熱搜：有必要嗎？

歐陽妮妮認了「患多囊性卵巢」！　才宣布當媽親吐懷孕心酸

歐陽妮妮認了「患多囊性卵巢」！　才宣布當媽親吐懷孕心酸

王齊麟幫點完早餐「陳詩媛一看翻白眼」！真相照曝 全放桌上吐心聲

王齊麟幫點完早餐「陳詩媛一看翻白眼」！真相照曝 全放桌上吐心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

「林襄理想型」密戀樂天女孩！各務孝太牽手摟腰全被拍 球團回應了

結婚才1年...賴慧如爆遭家暴！　「被推下樓梯還扯髮撞牆」鄰居緊急報警

台86萬YTR認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！路上超常見 她認：8年來沒穿過

孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

高允貞《機智醫生》衍生劇無限期延播！不敵輿論「刪檔期」劇組發聲了

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

Albee認了「交往過6任男友」！36歲還單身 苦笑公開3條件：真的很難

李棟旭翻白眼回「韓國中秋不吃月餅」！惹毛陸網衝熱搜：有必要嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

泰勒絲, Taylor Swift, 斯庫特布勞恩, Scooter Braun

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李岳主持活動手出事！　入院曬繃帶照：何時變這麼脆弱？
  2. 馨亞唬爛赴韓當SM練習生　經紀人造假還栽贓...誹謗判刑5月
  3. 郭富城突襲來台！　58歲素顏模樣曝光還是超帥…認想念台灣這一味
  4. 吳宗憲遭陽帆強吻　嚇到大喊：「男生可以不要嗎？」
  5. babyMINT出道才一個月「團員打起來慘被壓地上」　她氣喊：你完蛋了！
  6. 曾之喬燦笑同框網紅夫妻「意外洩預產期」！　挺孕肚真實身材全被拍
  7. 泰勒絲遭老東家暗算？　王牌經紀人屢受死亡威脅堅稱「合法收購」
  8. 陸劇男神無預警宣布退圈「引退作品開播了」　女主角一出場就被虐
  9. 〈在加納共和國離婚〉菲道爾台北首開唱　票房成績曝光...本人嚇傻
  10. 男星才剛退伍就推新歌　練舞練到「腳踝出現異狀」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366