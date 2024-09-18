目黑蓮PO限動為1事道歉！當偶像認了「想結婚」…真心話炸翻日網

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「Snow Man」成員目黑蓮日前上節目時，談到有結婚的想法「我非常非常想結婚」，真實心聲在日網掀起熱烈討論。他18日再度透過限時動態發聲。

▲目黑蓮擁有高人氣，一舉一動都受到外界高度關注。（圖／翻攝自IG）

目黑蓮在本月15日播出的談話節目《我們的時代》，與《海的開始》製作人村瀨健、演唱主題歌的樂團「back number」主唱清水依與吏展開深度對話。聊到婚姻話題時，他坦言「作為目黑蓮，我非常非常想結婚。」接著說到「我知道可能有些支持我的人會覺得『不希望目黑蓮結婚』或『不想他談戀愛』，但我也是一個普通人，當然也會希望能結婚，想擁有自己的家庭。因此，我不希望支持我的人只從我身上感受到幸福，最重要的是，希望大家能從我以外的人，或者其他事物感受到幸福。」

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▲目黑蓮在日前播出的節目，坦言想要結婚。（圖／翻攝自X）

而且目黑蓮特別提到，「我希望自己不是一個如果消失會讓人感到悲傷的存在，而是那種『有的話就很好』的存在。」他期望每個人都能幸福過著自己的人生，「我的人生也只有一次，大家的人生也只有一次。所以，倘若我在這裡輕易說『我沒有結婚的願望』，將來我結婚了，那就會變成一個謊言，我很討厭變成這樣。」所以他誠實說道：「在這一生中，我是想要結婚的。」

據日媒報導，目黑蓮的真誠發言有人表態支持，同時也引發部分網友反彈，更有人直言無法理解，「像是被告知有一天要結婚，請做好準備一樣，感覺很冷漠」、「在媒體面前，面對粉絲時不是偶像嗎」、「如果有『作為一個人的想法』，那他就不應該做偶像，而應該選擇作為演員生活。偶像就是給人們夢想的，粉絲不就是買這些夢想的嗎」、「如果想要像普通人一樣談戀愛和結婚，那根本就不應該當偶像」。

目黑蓮限動發文，「給我的粉絲，不是消失了會悲傷，而是有了的話就很好，這個想法我從未改變哦，大家要幸福哦！保持微笑哦！」另外他向非粉絲的人喊話，「對於不是我粉絲的人，因為我們從沒說過話，可能覺得不喜歡，我說話只有考慮到我的粉絲，抱歉了」。他配上一張笑容滿面的照片，並幽默說「這張照片拿來寫信正剛好」。

▲目黑蓮限動發聲，「我說話只考慮到我的粉絲，抱歉了。」（圖／翻攝自IG）