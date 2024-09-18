ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

子瑜花9千萬送媽媽高雄豪宅再掀熱議　被問最愛TWICE成員超真實反應曝

文／妞新聞

你各位刷〈Run Away〉了嗎？韓國人氣女團「TWICE」出身的台灣籍成員「周子瑜」，隻身到韓國打拼超過10年，在這個月6號正式SOLO出道啦！首張個人迷你專輯《abouTZU》不只專輯預售直破46萬張，主打歌MV短短一天觀看次數突破430萬次，最近她也挑戰多個個人綜藝，最新就登上金在中所主持的YouTube網路節目《在朋友Jae friends》，展現私下最真實的模樣。

孝心舉動韓國也熱議

首度單飛心境公開

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲子瑜登金在中所主持的YouTube網路節目《在朋友Jae friends》。（圖／Youtube／재친구(Jae friends) | ST7，下同）

節目中，頂著洋娃娃般焦糖色捲髮，穿著印滿水果、裝飾蝴蝶結綁帶上衣以及紗質蛋糕長裙登場的子瑜，光是站在那裡就甜到心坎裡，她也暢談這次的SOLO出道概念，透露TWICE活動時期一直是比較明亮、有活力的風格，這次單飛嘗試了不同的面貌，如果用一句話形容就是『大膽』。

在去年被媒體爆出豪氣花41億韓元，在高雄置產的子瑜，當時指出是「送給媽媽的禮物」，還特別挑選在子瑜媽媽工作的醫美診所正對面，沒想到這件事在節目中也被提出，本尊馬上害羞認了！還可愛反問主持人金在中：「你不是也買了？」孝心舉動再度洗版韓媒版面。

最寵成員VS最不寵成員

忙內子瑜最愛的姊姊是？


當金在中很惡魔的提問敏感問題：「最愛（關係最好）成員是誰？」子瑜一臉超慌張馬上大呼：「好可怕」，接著透露：「因為韓國成員們就住在這裡，會招待我去家裡還做飯給我吃，所以真的很感謝」，接著一臉為難地表示：「我真的選不出來，這次出歌姊姊們也都很支持我」，不過解釋的話語再度落入陷阱。

主持人追加挖坑提問：「那哪位成員比較不常照顧你呢？」子瑜一聽一秒被擊敗，馬上遮臉發出驚慌的狀聲詞，最後擠出：「沒有欸，我不能說出來」，差點因為韓文理解方式讓大家誤會，可愛又真實的表現被瘋傳。（大家趕快去看整集。）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

TWICE子瑜SOLO親唱「韓文創作曲Fly」惹哭粉絲！新歌影片網讚：迪士尼公主

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

推薦閱讀

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

「林襄理想型」密戀樂天女孩！各務孝太牽手摟腰全被拍 球團回應了

「林襄理想型」密戀樂天女孩！各務孝太牽手摟腰全被拍 球團回應了

結婚才1年...賴慧如爆遭家暴！　「被推下樓梯還扯髮撞牆」鄰居緊急報警

結婚才1年...賴慧如爆遭家暴！　「被推下樓梯還扯髮撞牆」鄰居緊急報警

台86萬YTR認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

台86萬YTR認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！路上超常見 她認：8年來沒穿過

陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！路上超常見 她認：8年來沒穿過

孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

高允貞《機智醫生》衍生劇無限期延播！不敵輿論「刪檔期」劇組發聲了

高允貞《機智醫生》衍生劇無限期延播！不敵輿論「刪檔期」劇組發聲了

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

李棟旭翻白眼回「韓國中秋不吃月餅」！惹毛陸網衝熱搜：有必要嗎？

李棟旭翻白眼回「韓國中秋不吃月餅」！惹毛陸網衝熱搜：有必要嗎？

Albee認了「交往過6任男友」！36歲還單身 苦笑公開3條件：真的很難

Albee認了「交往過6任男友」！36歲還單身 苦笑公開3條件：真的很難

台中捕獲野生王祖賢！返台過中秋　素顏聚餐照曝光

台中捕獲野生王祖賢！返台過中秋　素顏聚餐照曝光

王齊麟幫點完早餐「陳詩媛一看翻白眼」！真相照曝 全放桌上吐心聲

王齊麟幫點完早餐「陳詩媛一看翻白眼」！真相照曝 全放桌上吐心聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」最後拿衛生紙擦嘴！恩愛全被拍

「林襄理想型」密戀樂天女孩！各務孝太牽手摟腰全被拍 球團回應了

結婚才1年...賴慧如爆遭家暴！　「被推下樓梯還扯髮撞牆」鄰居緊急報警

台86萬YTR認了「剩一顆腎臟」！肚皮留疤 試內衣被掀往事：癌瘤包住右腎

陳志強「不准曾智希穿一樣東西」！路上超常見 她認：8年來沒穿過

孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

高允貞《機智醫生》衍生劇無限期延播！不敵輿論「刪檔期」劇組發聲了

昔自認雙性戀…曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍！他身分起底

李棟旭翻白眼回「韓國中秋不吃月餅」！惹毛陸網衝熱搜：有必要嗎？

Albee認了「交往過6任男友」！36歲還單身 苦笑公開3條件：真的很難

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, TWICE, 周子瑜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日甜妹自衛官「遭霸凌」下海賣淫！轉戰AV女優　樂當蒼井空師妹
  2. 陳家逵舞台劇即興演出！　出席台中記者會大讚「場景像電影」
  3. 56歲江國賓懂看Dcard留言！　反派專業戶路上被認出…結局大反轉
  4. 安妮掰了2曖昧男！認個性強勢難找對象　先凍卵不著急「擇偶條件曝光」
  5. 楊祐寧認了「不知舒華是誰」　《艾嘉食堂》提早聽過(G)I-DLE神曲
  6. 財經網美「18萬粉專復活」！　親發聲曝原因：要去申請藍勾勾了
  7. 汪建民住進醫院治療中　顧婕曝他最新近況
  8. 安妮驕傲自己是台灣人「每天看護照」！　爆放棄日本發展機會遭質疑
  9. 信義區驚見野生獼猴趴趴走！　YTR金針菇看呆：是我還沒睡醒嗎？
  10. 睽違20年　顧婕找到外國好友　在仙台感動落淚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366