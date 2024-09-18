子瑜花9千萬送媽媽高雄豪宅再掀熱議　被問最愛TWICE成員超真實反應曝

文／妞新聞

你各位刷〈Run Away〉了嗎？韓國人氣女團「TWICE」出身的台灣籍成員「周子瑜」，隻身到韓國打拼超過10年，在這個月6號正式SOLO出道啦！首張個人迷你專輯《abouTZU》不只專輯預售直破46萬張，主打歌MV短短一天觀看次數突破430萬次，最近她也挑戰多個個人綜藝，最新就登上金在中所主持的YouTube網路節目《在朋友Jae friends》，展現私下最真實的模樣。

孝心舉動韓國也熱議

首度單飛心境公開

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▲子瑜登金在中所主持的YouTube網路節目《在朋友Jae friends》。（圖／Youtube／재친구(Jae friends) | ST7，下同）

節目中，頂著洋娃娃般焦糖色捲髮，穿著印滿水果、裝飾蝴蝶結綁帶上衣以及紗質蛋糕長裙登場的子瑜，光是站在那裡就甜到心坎裡，她也暢談這次的SOLO出道概念，透露TWICE活動時期一直是比較明亮、有活力的風格，這次單飛嘗試了不同的面貌，如果用一句話形容就是『大膽』。

在去年被媒體爆出豪氣花41億韓元，在高雄置產的子瑜，當時指出是「送給媽媽的禮物」，還特別挑選在子瑜媽媽工作的醫美診所正對面，沒想到這件事在節目中也被提出，本尊馬上害羞認了！還可愛反問主持人金在中：「你不是也買了？」孝心舉動再度洗版韓媒版面。

最寵成員VS最不寵成員

忙內子瑜最愛的姊姊是？

當金在中很惡魔的提問敏感問題：「最愛（關係最好）成員是誰？」子瑜一臉超慌張馬上大呼：「好可怕」，接著透露：「因為韓國成員們就住在這裡，會招待我去家裡還做飯給我吃，所以真的很感謝」，接著一臉為難地表示：「我真的選不出來，這次出歌姊姊們也都很支持我」，不過解釋的話語再度落入陷阱。

主持人追加挖坑提問：「那哪位成員比較不常照顧你呢？」子瑜一聽一秒被擊敗，馬上遮臉發出驚慌的狀聲詞，最後擠出：「沒有欸，我不能說出來」，差點因為韓文理解方式讓大家誤會，可愛又真實的表現被瘋傳。（大家趕快去看整集。）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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