孫綻認想婚：我也想擁有　曝米可白交往細節「被禁叫她水某」

記者蔡宜芳／綜合報導

男星孫綻和米可白在今年2月傳出緋聞，直到8月底才正式公開認愛。孫綻近日在節目中，也分享了和米可白的相處過程，坦言自己有「想婚」的念頭。

▲孫綻和米可白感情穩定，越愛越大方。（圖／翻攝自Facebook／孫綻 Sean Sun、米可白）

在《單身行不行》近日播出的節目中，孫綻表示，看著身邊的朋友紛紛成雙成對，他也不禁對婚姻生活產生了嚮往。然而，由於自己家庭環境的影響，他對婚姻也有著一些擔憂和疑惑。他坦言，看著別人的幸福，他也想要嘗試找尋自己的幸福，「當然我覺得這個話題可能就是太直接說的話，太嚴肅了，所以我現在都不太敢講，就是變成是用可能旁敲側擊，就是用聊天比較輕鬆的方式說『哇，看到他們很幸福啊』怎麼樣，就大概先這樣子，然後就先保持一個輕鬆自在的相處啦。」

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▲▼孫綻坦言自己會羨慕已經成家的朋友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

孫綻透露，米可白非常認真看待他演戲，甚至會細看他的眼神、語氣，評估他是在詮釋角色還是本色出演。他還透露，米可白不讓自己在生活中用劇中的暱稱來稱呼她，「她說不能叫她『水某』，因為她說『這是你在戲裡面叫人家的暱稱，所以你不能這樣叫我，你要嘛就想一個新的，要嘛你就不要這樣叫』。」

孫綻也坦承，自己因為是長子，所以有點大男人主義，總是希望能掌控一切，在與米可白的相處中，也有因為一些生活觀不同而產生摩擦的時候。但他表示，因為自己愛米可白，認為感情需要用心去經營，所以選擇改變自己的想法，「而不是一直站在我覺得可以怎麼樣、可以怎麼樣，『這樣子我是對你好啊』、『你要聽我的』這種角度，而是怎麼樣兩個人可以一起更好。」

▲▼孫綻分享感情觀。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）