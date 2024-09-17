大牙慶生前1個月「一切猶如山崩」！身體冒2毛病：每天起床都哀叫

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她16日便在社群網站坦言，這3個月以來因為膝蓋休養了一段時間，也讓下個月將滿40歲的她不禁感慨地說：「奔四的一切猶如山崩。」

▲▼大牙最近積極保養膝蓋。（圖／翻攝自Facebook／宜霈大牙）



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大牙在臉書透露，左腳大拇指骨裂的情形，應該已經過了醫生所說的5個禮拜，「快兩個月沒有運動，體內脂肪應該呈現失控狀」，附上2個笑哭的表情符號，顯見她的心情。

▲大牙已經將近兩個月沒運動。（圖／翻攝自Facebook／宜霈大牙）



不只這樣，大牙坦言大約在3個月前，她每天起床上廁所蹲坐馬桶的瞬間，「膝蓋都會痠到讓我發出哀叫聲，尤其是右邊膝蓋特別痠」，當下感受只能用一個大哭的表情符號表達。

▲▼大牙其實前陣子每天起床蹲坐馬桶的瞬間，「膝蓋都會痠到讓我發出哀叫聲。」（圖／翻攝自Facebook／宜霈大牙）

在這段休養期，大牙不但養成每天吃保健食品的習慣，還會努力曬太陽，並戴上了「一直感覺距離我很遙遠的護膝」，只希望膝蓋能再陪她運動久一點。

大牙臉書全文：

感覺我的左腳大拇指骨裂已經過了醫生說的五週

快兩個月沒有運動，體內脂肪應該呈現失控狀

大概是三個月前，每天起床上廁所蹲坐馬桶的瞬間

膝蓋都會痠到讓我發出哀叫聲 尤其是右邊膝蓋特別痠

趁著休養的這段時間，養成每天吃保健品的習慣

也新增了一直感覺距離我很遙遠的「護膝」

希望我的膝蓋可以好好的再陪我運動久一點

#奔四的一切猶如山崩