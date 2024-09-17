彭佳慧等了28年終返鄉開唱　竟被工作人員「強制帶下台」！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后彭佳慧日前首度在家鄉屏東開唱，彭佳慧唱到欲罷不能，開放歌迷點歌，互動熱烈，在超時快30分鐘的情況下，最後被工作人員「強制」帶下台，笑翻全場。

▲彭佳慧等了28年終於回到故鄉屏東開唱。（圖／索尼提供）

她表示，這次的演唱會是她出道28年來的夢想成真，「竟然是比在台北小巨蛋開唱還難達成，今天終於水道渠成，一連唱兩場，我的夢想成真了！」她以超強的歌唱實力征服全場，一點也聽不出10天前她透露自己聲帶紅腫，需要噤聲。她也特別選唱〈月亮使者〉做為送給全場歌迷的中秋節禮物，並邀請在地聲樂好友秀景和王潔在歌曲中演唱一段席琳狄翁在奧運開幕時演唱的歌曲〈愛的讚歌〉，表達對屏東滿滿的愛。

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彭佳慧也特別送給屏東的歌迷〈回鄉的我〉，是翻唱自前輩余天的台語經典歌曲，歌曲改編後加入了一段薩克斯風的演奏，她特別介紹台上的薩克斯風手是她的「新偶像」，她表示17歲時，曾住在同學家裡，這位薩克斯風手正是同學的爸爸陳伯伯，陳伯伯在75歲時開始學習薩克斯風，十分用心地練習，於是彭佳慧送他一隻薩克斯風，跟陳伯伯約定如果他繼續練習，兩人有一天要在台上合作，而陳伯伯持續練到超過80歲，對音樂的熱情讓彭佳慧直說是她的「新偶像」。

▲彭佳慧為家鄉精心設計曲目。（圖／索尼提供）

此外，她也準備了〈大齡女子〉、〈走在紅毯那一天〉、〈舊夢〉等金曲連發，兩天的安可曲目也不同，讓歌迷驚喜連連；她也即將展開大陸巡演，至於已睽違3年的國語專輯進度，她也說：「要正式開始錄製，請歌迷朋友們再耐心等一下。」