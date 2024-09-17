SJ爆內鬨？利特驚吐「銀赫可以退出」　他傻眼：你很奇怪

記者蔡琛儀／首爾報導

男團選秀節目《SCOOL》即將在28日播出，節目除邀請到羅志祥、婁峻碩擔任導師，還有韓團SUPER JUNIOR銀赫、FTIsland李洪基、崔容俊、GFRIEND YUJU，SUPER JUNIOR利特則是主持人，陣容相當華麗；日前導師齊聚一堂受訪，被問到是否擔心男團出道後，會影響這幾位韓流界大腕的位子？銀赫大方說：「我們已經出道很久，這位子讓出沒關係，能威脅到我們的話也是值得開心，也希望會出現。」

▲▼銀赫和利特是節目《SCOOL》導師和主持人。（圖／天空娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

利特也笑說：「我們節目出來能發光發熱的話，我也想分一杯羹，如果他們發展更好，銀赫可以退出SJ加入他們。」讓銀赫笑喊：「你很奇怪！」

談到每位導師在節目上的關注焦點，崔容俊說，他會以學員的實力、潛力為主，婁峻碩則關注個人魅力、特色以及饒舌，李洪基注重學員的可塑性，「對舞台的熱情，要能跟台下粉絲溝通是很重要的 ，很看重他們對舞台的熱情感。」YUJU則以學員的實力為重，「會跟他們說很多舞台不足的地方，也會跟他們聊一些優點，讓他們能更了解自己。」羅志祥則是關照那些一開始還沒發灰實力的選手，並發掘他們成長，銀赫會觀察練習生的心態及決心，利特說自己身為主持人，比較著重關心導師的狀態，虧隊友：「我旁邊的銀赫現在狀態不是很好。」

▲《SCOOL》導師群及主持人。（圖／天空娛樂提供）

若導師意見不同時，李洪基說他們會盡量去和製作組溝通，盡可能選出最高共識，婁峻碩也表示也會用投票的方式解決；而羅志祥先前曾說，和其他韓籍導師會用日文溝通，李洪基笑說，他們都喜歡打高爾夫球，因此有聊到之後11月30日高總決賽，去高雄時要約打球，利特也說，羅志祥跟他們說之前在美國打高爾夫一桿進洞，「這樣的話，下次去高雄打高爾夫，你請客！」羅志祥立刻補充自己是四桿洞，也大方允諾下回要盡地主之誼，帶導師們去高雄打高爾夫。