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曾志偉出道50年首接台綜！　評審驚見2重量級網紅「超狂名單曝光」

記者孟育民／台北報導

緯來電視網大型實境美食競賽原創節目《夜市王》，除邀請到黃金主持陣容Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人攜手主持外，第二波再發布重量級評審卡司，由香港影視圈最具代表性人物，集演員、主持人、電影製作人於一身的香港影帝曾志偉擔任評審，還有來自國際人氣網紅Alizabeth娘娘及韓勾ㄟ金針菇，緯來原創《夜市王》對三人來說都是全新的嘗試，更是首次跨足參與台灣大型綜藝，令人格外期待三人的火花。

▲▼曾志偉從影50年首次接下台灣大型綜藝，擔任評審大呼不容易。（圖／緯來提供）

▲曾志偉首次接下台灣大型綜藝《夜市王》。（圖／緯來提供）

曾志偉從影入行50年，首次接下台灣大型美食競賽節目邀約，出任評審長一職，問起契機為何，他用招牌的笑聲說：「我喜歡吃呀，我喜歡跟觀眾分享呀！」把他一向想要把歡樂帶給觀眾的心情表露無遺。不過既然身為評審長，曾志偉對於評比可絲毫不含糊，不僅邊吃邊認真做筆記，還強調色、香、味都重要；至於擔任評審長最困難的地方是什麼，他很認真地說：「節目裡已經集結了台灣最厲害的夜市美食，真的很難評，因為都好吃，你說哪一個最好吃呢，真的是很糾結。」

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▲▼曾志偉從影50年首次接下台灣大型綜藝，擔任評審大呼不容易。（圖／緯來提供）

▲曾志偉擔任評審大呼不容易。（圖／緯來提供）

另外一位來自泰國的評審Alizabeth娘娘，因為對料理直言不諱的直率風格「打拋豬放番茄就是死罪」一炮而紅，開啟了他的影片創作者之路，此次擔任緯來《夜市王》的評審，是首次橫跨電視節目作品的嘗試，娘娘說以前從沒和志偉哥合作過，但感覺並不陌生「 因為我有跟寶儀姐合作過，所以一看到志偉哥感覺很親切。」

▲▼曾志偉從影50年首次接下台灣大型綜藝，擔任評審大呼不容易。（圖／緯來提供）

▲人氣美食網紅Alizabeth娘娘、韓勾ㄟ金針菇也是評審。（圖／緯來提供）

同樣也是從網路影片創作者橫跨電視節目的人氣網紅，來自韓國的韓勾ㄟ金針菇，第一次參與這麼大型的節目製作，坦言說不緊張是騙人的，即便自己已經在腦中練習很多遍：「我的頭腦裡面是表現很好，但我覺得我的笑容可能有點僵硬，請大家多多指教，希望後面表現越來越好。」

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曾志偉, 夜市王, Alizabeth娘娘, 韓勾ㄟ金針菇, Lulu, 黃路梓茵, 阿達, 美麗本人

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