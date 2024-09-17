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李洪基被爆「私下真面目」連利特都看不下去！　急喊冤曝真相

記者蔡琛儀／首爾報導

男團選秀節目《SCOOL》即將在28日播出，節目除邀請到羅志祥、婁峻碩擔任導師，還有韓團SUPER JUNIOR銀赫、FTIsland李洪基、崔容俊、GFRIEND YUJU，SUPER JUNIOR利特則是主持人，陣容相當華麗；日前導師齊聚一堂受訪，李洪基被眾人公認最嚴格、最兇，讓他聽了直喊冤：「大家一定要看節目親自確認，真相會公開的！」

▲▼《SCOOL》導師群。（圖／天空娛樂提供）

▲男團選秀節目《SCOOL》導師群及主持人。（圖／天空娛樂提供）

崔容俊說自己在節目是「溫暖擔當」，馬上被其他導師吐槽，「大家以後出道可能會聽到很多誇讚，我是比較中庸的狀態，會多多評價他們。」李洪基被學員、導師公認最嚴格，連忙解釋：「我在FTIsland擔任的是主唱，所以唱歌方面會比較冷靜、客觀、直率地告訴他們問題點或改變的方法，我不會說我是嚴厲，我是比較冷靜、客觀、直率，好就是好，不好就不好，沒有可能性就說沒有可能，表現好的我也會鼓勵他們，容俊更嚴格，我只是小兒科。」

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婁峻碩也說自己很善良，銀赫和利特立刻搖頭：「No no no！」YUJU表示自己是個很溫暖的人，每次回去都會回想評論內容，婁峻碩讚：「她是用女生的視角，可以更客觀看哪些是女生會喜歡的。」沒想到被李洪基虧：「我本來也這麼認為，但觀察後覺得她是按照自己喜好，非常主觀！」讓YUJU害羞大笑：「有時候確實會這樣。」

▲▼《SCOOL》導師群。（圖／天空娛樂提供）

▲▼FTIsland李洪基和崔容俊被公認最嚴格，尤其李洪基是最兇的。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》導師群。（圖／天空娛樂提供）

銀赫表示，大家都說自己溫暖，「但真正溫暖的是我，其他人像是洪基很兇的時候，我會去撫慰選手的心。」利特則大爆料：「現在大家都說自己溫暖，但我親自感受到，人怎麼可以這麼兇！如果我是站在台上的練習生，可能早就放棄了。」讓全場笑翻：「在台上看到所有導師都是帥氣善良的臉，結果說出來都是很兇的話。」

利特更直呼：「洪基老師很奇怪、很兇，其他導師都說不錯，但洪基就不滿意，榮俊同樣的一個編舞，他要看七遍！我很害怕。」李洪基聽了直喊冤：「大家一定要看節目親自確認，真相會公開的！」

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李洪基, 利特, 銀赫, 崔容俊, 羅志祥, 婁峻碩, YUJU

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