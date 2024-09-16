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小鬼逝世4年…好友海芬曬照發聲！　張棋惠帶1小物赴長眠地

記者王靖淳／綜合報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，好友海芬及張棋惠今（16）日透過社群發文，除了透露自己帶著可樂到墓園探視對方之外，同時也PO出天空出現愛心雲朵的照片，表達對已故好友的思念之情。

▲▼小鬼。（圖／翻攝自Insatagram／haiheaven519、windienikki）

▲張棋惠和小鬼有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

張棋惠在文中提到，因為女兒在天母讀書的關係，所以她每天經過小鬼的長眠地時，都會向對方打招呼。張棋惠以輕鬆的語氣寫道：「基本上每天都可以跟祢打到兩次招呼」，展現她對已故好友的深情思念。她也透露和家人們的生活狀況，表示少了小鬼，生活似乎少了些樂趣，但他們依然「認真生活、認真玩、認真浪漫、認真唱歌」，並希望對方在天上也能好好保佑他們。

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▲▼小鬼。（圖／翻攝自Insatagram／haiheaven519、windienikki）

▲海芬與小鬼有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／haiheaven519）

此外，張棋惠表示她在送完女兒去學校後，特別帶著小鬼最愛喝的可樂去探視對方，同時也還打趣說：「今天天氣也太好了吧。」並在文末以「不停想念」、「最帥的外星人」做結尾。而另外一位圈內好友海芬也在社群PO出天空照，中間是太陽，附近有個形狀像帆船，印有數字「666」的圖案，並配有光芒效果，整體氛圍平靜又明亮。為此，海芬在文中寫道「我猜⋯外星人應該會用雲畫出了想念。」兩人的貼文曝光後，讓不少人看完後都感到鼻酸及不捨。

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小鬼, 黃鴻升, 張棋惠, 海芬

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