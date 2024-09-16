麟洋配月餅廣告被批醜！　百萬網紅曬對比感嘆「台灣美感太糟了」

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅Cheap相當關心各種時事議題，也不吝在社群平台上提出自己的看法。16日他在路上曬出我國羽球金牌國手李洋、王齊麟（麟洋配）的廣告看版，對比日本的廣告海報，直呼「台灣美感太糟了」，一比較就能發現明顯的差異。

▲Cheap經常公開針對公共議題發聲。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap 16日在臉書曬出麟洋配的月餅廣告，傻眼表示「我們台灣之光，金牌國手麟洋配的月餅廣告也太醜了，感覺就公司的美工隨便亂排」，同一貼文中也曬出了對比日本網球國手錦織圭的廣告，直呼「沒有比較沒有傷害」，批評麟洋配的廣告字體像文字藝術師，整體元素也太多，看不出明確的焦點，「跟台灣的街景一樣～亂～」，顏色也太鮮豔，看不出來是賣月餅還是購物袋，沒有中秋節的溫馨感。

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▲Cheap曬出台日的國手廣告對比。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap進一步表示：「不是說羽毛球跟月餅沒關聯就不能拍，但明顯看起來是硬湊，錦織圭與泡麵也沒關係吧？但拍的就很有美感，強調一種職人精神與力量，簡潔又有力。」最後他呼籲台灣的廠商能多注重設計與美感，喊話「不要花一百萬找人代言，設計費卻是0，太可惜了」。事實上，Cheap先前就多次公開批評台灣街景設計太過雜亂，不注重美感。